Звезда сериала Поймать Кайдаша Антонина Хижняк поделилась эмоциями после очередной ночной атаки на Киевскую область.

Актриса навестила родной город Украинка вместе с восьмилетним сыном Максимом и поделилась трогательным фото.

Антонина Хижняк о реакции сына на обстрелы

На своей странице в Instagram Антонина опубликовала снимок спящего Максима, крепко обнявшего мамину руку. К фотографии Хижняк добавила многочисленные скриншоты уведомлений о Шахедах на Украинку.

– Одна из самых стремных ночей. Жаль наших детей. Дрожал всем телом, до стука зубов, я знаю, что так выделяется адреналин. Спасибо, друзья, всем за заботу, мы ок, насколько это возможно. И окна целые – повезло, – обратилась к поклонникам Антонина.

Она также напомнила о необходимости иметь запасы воды и держать портбанки заряженными.

– Это вам совет из города Украинка. Думаю, вы понимаете, о чем я, – добавила актриса.

Напомним, что в ночь на 8 сентября Киевскую область атаковали российские ударные БпЛА. Утром в Минэнерго прокомментировали массированные обстрелы, сообщив, что среди целей оккупантов был объект тепловой генерации, расположенный в области.

Для поддержки украинских Сил обороны Антонина Хижняк запустила флешмоб с хэштегом “первый сбор”. Звезда призвала всех автоматически пожертвовать на первый сбор, который произойдет в социальных сетях.

