РФ атакувала обʼєкт теплової генерації на Київщині – Міненерго
Вночі 8 вересня РФ масовано атакувала один із обʼєктів теплової генерації в Київській області.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Атака на обʼєкт теплової генерації на Київщині: що відомо
– Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об’єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура – це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі, – йдеться у повідомленні.
Над ліквідацією наслідків влучання працюють рятувальники і енергетики.
У Міненерго зауважили, що про будь-які зміни в енергопостачанні повідомлятимуть додатково.
У ніч проти 8 вересня у Київській області лунали вибухи – сили ППО відбивали атаку ворожих дронів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.