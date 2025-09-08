Вночі 8 вересня РФ масовано атакувала один із обʼєктів теплової генерації в Київській області.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Атака на обʼєкт теплової генерації на Київщині: що відомо

– Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об’єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура – це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі, – йдеться у повідомленні.

Над ліквідацією наслідків влучання працюють рятувальники і енергетики.

У Міненерго зауважили, що про будь-які зміни в енергопостачанні повідомлятимуть додатково.

У ніч проти 8 вересня у Київській області лунали вибухи – сили ППО відбивали атаку ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Міненергетики

