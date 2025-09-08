Зірка серіалу Спіймати Кайдаша Антоніна Хижняк поділилася емоціями після чергової нічної атаки на Київщину.

Акторка навідала рідне місто Українка разом з восьмирічним сином Максимом та поділилася щемливим фото.

Антоніна Хижняк про реакцію сина на обстріли

На своїй сторінці в Instagram Антоніна опублікувала знімок Максимка, що спав, міцно обійнявши мамину руку. До світлини Хижняк додала численні скриншоти сповіщень про Шахеди на Українку.

– Одна з найбільш стрьомних ночей. Шкода дітей наших. Тремтів усім тілом, до цокотіння зубів, я знаю, що так виходить адреналін. Дякую, друзі, всім за турботу, ми ок, наскільки це можливо. І вікна цілі – пощастило, – звернулася до шанувальників Антоніна.

Вона також нагадала про необхідність мати запаси води й тримати повербанки зарядженими.

– Це вам порада з міста Українка. Думаю, ви розумієте про що я, – додала акторка.

Нагадаємо, що в ніч на 8 вересня Київщину атакували російські ударні БпЛА. Зранку в Міненерго прокоментували масовані обстріли, повідомивши, що серед цілей окупантів був обʼєкт теплової генерації, розташований в області.

Для підтримки українських Сил оборони Антоніна Хижняк запустила флешмоб із гештегом “перший збір”. Зірка закликала усіх автоматично задонатити на перший збір, який трапиться в соціальних мережах.

