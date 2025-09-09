Организаторы Национального отбора на Евровидение 2026 объявили имя креативного продюсера шоу. Им во второй раз стал Герман Ненов.

Герман Ненов – креативный продюсер Нацотбора

Ненов будет отвечать за креативное и визуальное наполнение шоу. Он уже обещает изменения в формате и структуре отбора.

– Я неоднократно говорил о своей мечте: сделать Нацотбор настоящим украинским Евровидением. И я верю, что шаг за шагом, даже если это сложно, с такой командой и синергией на каждом этапе мы этого достигнем, и нынешний Нацотбор станет действительно уникальным, – заявил Герман Ненов.

В прошлом году формат Нацотбора приблизили к гранд-финалу международного конкурса. Впервые в истории Нацотбора грин-рум расположили прямо посередине арены, десять финалистов пришли с командами поддержки.

Одним из главных нововведений прошлого Нацотбора стала масштабная сцена, разработанная творческой командой Starlight Production. Особое внимание уделили посткардам — коротким видеовизиткам финалистов.

Как подать заявку на Нацотбор

Напомним, что прием заявок на Нацотбор уже начался, он продлится до 27 октября 2025 года. Сделать это можно через форму на сайте eurovision.ua.

Участие разрешено сольным исполнителям и группам до шести человек, которым на момент проведения Евровидения 3 мая 2026 года исполнится не менее 16 лет.

Конкурсная композиция должна длиться не более трех минут, быть оригинальной и ранее не обнародованной. От одного участника можно подать несколько заявок, допускаются демоверсии. Запрещено параллельное участие в отборах других стран.

