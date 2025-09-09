Організатори Національного відбору на Євробачення 2026 оголосили імʼя креативного продюсера шоу. Ним вдруге став Герман Нєнов.

Герман Нєнов – креативний продюсер Нацвідбору

Нєнов відповідатиме за креативне та візуальне наповнення шоу. Він уже обіцяє зміни у форматі та структурі відбору.

– Я неодноразово говорив про свою мрію: зробити Нацвідбір справжнім українським Євробаченням. І я вірю, що крок за кроком, навіть якщо це складно, з такою командою та синергією на кожному етапі ми цього досягнемо, і цьогорічний Нацвідбір стане дійсно унікальним, – заявив Герман Нєнов.

Минулого року формат Нацвідбору наблизили до гранд-фіналу міжнародного конкурсу. Вперше в історії Нацвідбору грін-рум розташували просто посередині арени, десять фіналістів прийшли із командами підтримки.

Одним із головних нововведень минулого Нацвідбору стала масштабна сцена, розроблена творчою командою Starlight Production. Особливу увагу приділили посткардам — коротким відеовізиткам фіналістів.

Як подати заявку на Нацвідбір

Нагадаємо, що приймання заявок на Нацвідбір уже розпочалося, воно триватиме до 27 жовтня 2025 року. Зробити це можна через форму на сайті eurovision.ua.

Участь дозволена сольним виконавцям і гуртам до шести осіб, яким на момент проведення Євробачення 3 травня 2026 року виповниться щонайменше 16 років.

Конкурсна композиція має тривати не довше трьох хвилин, бути оригінальною та раніше не оприлюдненою. Від одного учасника можна подати кілька заявок, допускаються демоверсії. Заборонено паралельну участь у відборах інших країн.

Фото: Герман Нєнов

Джерело : Суспільне

