Организаторы национального отбора на Евровидение 2026 раскрыли, кто станет новым музыкальным продюсером проекта. В оргкомитете сообщили, что теперь эту роль примерит певица Джамала.

Джамала – продюсер Нацотбора на Евровидение 2026

Победительница Евровидения 2016 уже семь раз попадала в жюри Нацотбора, а теперь артистка будет отвечать за музыкальное наполнение конкурса.

– Для меня это почетно, ответственно и волнительно. Прошло десять лет после моей победы, и за это время я почувствовала невероятную поддержку всей Европы и мира, – отметила лауреат Шевченковской премии.

Она объяснила, что теперь будет помогать выбирать тех, кто будет бороться за право представлять Украину на главной европейской сцене.

Сейчас смотрят

Член Академии Грэмми призналась, что с нетерпением ждет старта приема заявок. По ее словам, процесс начнется уже совсем скоро.

– Я жду ваши песни, я жду ваши голоса, я жду вашу харизму, я жду вас. Вы мне очень нужны, – обратилась Джамала к будущим финалистам Нацотбора.

Напомним, что в прошлом году музыкальным продюсером Нацотбора была певица Тина Кароль. До нее эту должность два года подряд занимал лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров.

В следующем году Евровидение будет отмечать 70-летний юбилей. Песенный конкурс состоится в Вене – столице Австрии. Первый полуфинал шоу запланирован на вторник, 12 мая, а второй – на четверг, 14 мая.

Гранд-финал Евровидения 2026 состоится в субботу, 16 мая, на стадионе Винер-Штадтхалле, крупнейшей крытой арене Австрии.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.