Нацвідбір на Євробачення 2026: прийом заявок стартував
- Стали відомі терміни та умови прийому заявок на Нацвідбір.
- Участь дозволена з 16 років, тривалість композиції – до трьох хвилин.
- До лонглиста увійдуть до 15 виконавців, фінал – у лютому 2026 року.
Стартував прийом заявок на Нацвідбір пісенного конкурсу Євробачення 2026. Податися можна з 3 вересня до 27 жовтня 2025 року через форму на сайті eurovision.ua.
Хто може подати заявку на Нацвідбір
Участь дозволена артистам, яким станом на 3 травня 2026-го буде не менше 16 років. Подаватися можуть як сольні виконавці, так і гурти до шести осіб.
Пісня має тривати не більше трьох хвилин, бути оригінальною та не оприлюдненою раніше. Кількість заявок від одного учасника не обмежується, допускаються демоверсії.
Важлива умова – учасники українського відбору не можуть паралельно брати участь у відборах інших країн.
Як проходитиме відбір
На першому етапі сформують лонгліст до 15 виконавців, які обов’язково пройдуть живе прослуховування. До 15 грудня буде визначено фіналістів Нацвідбору – до 9 учасників.
Ще одного фіналіста оберуть через рейтингове онлайн-голосування серед тих, хто не пройшов у фінал напряму.
Фінал відбудеться у лютому 2026 року у форматі великого концерту. Переможця визначать глядачі та журі.
Цьогоріч музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення 2026 стала Джамала. Переможниця Євробачення 2016 закликала майбутніх учасників не боятися експериментів і наголосила на важливості живого виконання.
Ювілейний конкурс відбудеться в Австрії завдяки перемозі JJ з піснею Wasted Love. Півфінали 70-го Євробачення пройдуть 12 і 14 травня, гранд-фінал – 16 травня у Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені країни.
Це вже третій раз, коли Відень приймає Євробачення: уперше – у 1967 році після перемоги Удо Юрґенса, удруге – у 2015 році після тріумфу Кончіти Вурст.