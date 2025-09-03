Стартував прийом заявок на Нацвідбір пісенного конкурсу Євробачення 2026. Податися можна з 3 вересня до 27 жовтня 2025 року через форму на сайті eurovision.ua.

Хто може подати заявку на Нацвідбір

Участь дозволена артистам, яким станом на 3 травня 2026-го буде не менше 16 років. Подаватися можуть як сольні виконавці, так і гурти до шести осіб.

Пісня має тривати не більше трьох хвилин, бути оригінальною та не оприлюдненою раніше. Кількість заявок від одного учасника не обмежується, допускаються демоверсії.

Важлива умова – учасники українського відбору не можуть паралельно брати участь у відборах інших країн.

Як проходитиме відбір

На першому етапі сформують лонгліст до 15 виконавців, які обов’язково пройдуть живе прослуховування. До 15 грудня буде визначено фіналістів Нацвідбору – до 9 учасників.

Ще одного фіналіста оберуть через рейтингове онлайн-голосування серед тих, хто не пройшов у фінал напряму.

Фінал відбудеться у лютому 2026 року у форматі великого концерту. Переможця визначать глядачі та журі.

Цьогоріч музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення 2026 стала Джамала. Переможниця Євробачення 2016 закликала майбутніх учасників не боятися експериментів і наголосила на важливості живого виконання.

Ювілейний конкурс відбудеться в Австрії завдяки перемозі JJ з піснею Wasted Love. Півфінали 70-го Євробачення пройдуть 12 і 14 травня, гранд-фінал – 16 травня у Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені країни.

Це вже третій раз, коли Відень приймає Євробачення: уперше – у 1967 році після перемоги Удо Юрґенса, удруге – у 2015 році після тріумфу Кончіти Вурст.

Джерело : Суспільне

