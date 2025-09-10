Сергей Лиховида — многолетний ведущий программы Ранок у великому місті на ICTV2, а кроме этого — успешный интервьюер и автор YouTube-канала Розмова. 10 сентября Сергей празднует день рождения: в этом году у него полуюбилей — 35 лет.

За это время Сергей успел стать настоящей звездой для утренних зрителей ICTV2. Но знали ли вы, что Лиховида не только ведущий, но и сказочник? А как он воспитывает сына Сашу?

Мы собрали для вас 5 интересных фактов о Сергее Лиховиде, которые помогут не только узнать много нового, но и посмеяться над его забавными историями.

Сказочник, который помогает ВСУ

Представьте себе: уставший папа после долгого дня укладывает сына спать, а тот просит не просто сказку, а придуманную прямо сейчас! Именно так Сергей Лиховида и стал сказочником. Его сын Саша стал не только вдохновителем, но и прототипом главного героя — Бегемота Антонио.

Сначала Сергей придумал для сына целый мир маленького бегемотика, а потом понял, что хочет рассказать о приключениях, которые они придумывали вместе с сыном, всем детям. Так родилась книга о Бегемоте Антонио и его друзьях, а впоследствии и еще одна.

Все деньги от продажи книг Сергей отдает на нужды армии, собрав уже более 166 тыс. грн. Поэтому каждая сказка — это не просто развлечение для малышей, а реальная помощь нашим защитникам.

Сделал предложение жене на самой высокой крыше мира

История любви Сергея и его жены Регины началась в шумном пабе во время Евро-2012, а вот предложение было уже на совсем другой высоте! Во время первой совместной поездки в ОАЭ Сергей решил, что делать предложение нужно грандиозно.

Он выбрал для этого самое высокое здание мира — Бурдж-Халифа. Его идея была простой и до слез романтичной: быть как можно ближе к небесам в такой особый момент. И хотя из-за отсутствия iPhone не осталось ни одного фото на память, эта история точно стала незабываемой для супругов.

Серебряный медалист, который мечтал о Nokia

В школе Сергей был тем самым парнем, который успевал все, и даже получил единственную на весь поток серебряную медаль! В то же время ботаном Сергей Лиховида никогда не был.

А еще он, как и многие из нас в то время, мечтал о телефоне, ведь у всех одноклассников он уже был. Свою первую Nokia и компьютер он получил аж в 11 классе, и говорит, что тогда его “счастью не было предела” — живая иллюстрация того, что для радости иногда нужно просто немного подождать

Из-за шутки лучшего друга “влетел” в €150 (а мог в €2 тыс.)

Дружба Сергея с его кумом Александром — это нечто особенное, то, что ведущий называет “уверенностью на 300 миллионов процентов”. Однажды в Ницце они уронили ключи от апартаментов в канализационный люк.

Пока Сергей, засунув руку в отверстие, пытался их достать, друг решил “удачно” пошутить, крикнув, что отпускает тяжелую бетонную крышку. От неожиданности ключи упали окончательно.

Эта шутка обошлась им в €150. Но уже через 5 минут они смеялись над ситуацией за бокалом вина, узнав, что им повезло избежать штрафа в €2 тыс. за несанкционированное поднятие люка. А иначе путешествие бы влетело в копеечку!

Домашний кинозал и строгие семейные правила в отношении гаджетов

Сергей не только замечательный муж, но и ответственный, любящий отец, поэтому в семье всегда царит здоровый подход к технологиям. Главное правило — никаких телефонов за столом во время еды, ведь это время для разговоров. В долгих поездках на помощь приходят аудиосказки, а не бездумные видео.

Просмотр мультиков — это настоящий ритуал: раз в неделю вся семья устраивает “домашний кинозал”. Сын Саша знает, что брать гаджеты без разрешения нельзя. Такой подход не только оберегает психику ребенка, но и воспитывает любовь к живому общению и, конечно же, к книгам.

