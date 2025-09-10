Сергій Лиховида — багаторічний ведучий програми Ранок у великому місті на ICTV2, а окрім цього — успішний інтерв’юер та автор YouTube-каналу Розмова. 10 вересня Сергій святкує день народження: цьогоріч у нього напівювілей — 35 років.

За цей час Сергій встиг стати справжньою зіркою для ранкових глядачів ICTV2. Але чи знали ви, що Лиховида не тільки ведучий, а ще й казкар? А як він виховує сина Сашка?

Ми зібрали для вас 5 цікавих фактів про Сергія Лиховиду, які допоможуть не тільки дізнатися багато нового, а й посміятися з його кумедних історій.

Казкар, що допомагає ЗСУ

Уявіть собі: втомлений тато після довгого дня вкладає сина спати, а той просить не просто казку, а вигадану просто зараз! Саме так Сергій Лиховида і став казкарем. Його син Сашко став не лише натхненником, а й прототипом головного героя — Бегемота Антоніо.

Спочатку Сергій придумав для сина цілий світ маленького бегемотика, а згодом зрозумів, що хоче розказати про пригоди, які вони вигадували разом із сином, усім дітям. Так народилася книга про Бегемота Антоніо та його друзів, а згодом і ще одна.

Усі гроші з продажу книг Сергій віддає на потреби армії, зібравши вже понад 166 тис. грн. Тож кожна казка — це не просто розвага для малечі, а реальна допомога нашим захисникам.

Освідчився дружині на найвищому даху світу

Історія кохання Сергія та його дружини Регіни почалася в гамірному пабі під час Євро-2012, а от пропозиція була вже на зовсім іншій висоті! Під час першої спільної подорожі до ОАЕ Сергій вирішив, що освідчуватися треба грандіозно.

Він обрав для цього найвищу будівлю світу — Бурдж-Халіфа. Його ідея була простою і до сліз романтичною: бути якомога ближче до небес у такий особливий момент. І хоч через тодішню відсутність iPhone не залишилося жодного фото на згадку, ця історія точно стала незабутньою для подружжя.

Срібний медаліст, який мріяв про Nokia

У школі Сергій був тим самим хлопцем, який встигав усе, і навіть отримати єдину на весь потік срібну медаль! Водночас ботаном Сергій Лиховида ніколи не був.

А ще він, як і багато хто з нас в той час, мріяв про телефон, адже в усіх однокласників він уже був. Свою першу Nokia та комп’ютер він отримав аж в 11 класі, і каже, що тоді його “щастю не було меж” — жива ілюстрація того, що для радості іноді треба просто трохи почекати.

Через жарт найкращого друга “влетів” на €150 (а міг у €2 тис.)

Дружба Сергія з його кумом Олександром — це щось особливе, те, що ведучий називає “впевненістю на 300 мільйонів відсотків”. Одного разу в Ніцці вони впустили ключі від апартаментів у каналізаційний люк.

Поки Сергій, засунувши руку в отвір, намагався їх дістати, друг вирішив “вдало” пожартувати, крикнувши, що відпускає важку бетонну кришку. Від несподіванки ключі впали остаточно.

Цей жарт коштував їм €150. Але вже за 5 хвилин вони сміялися з ситуації за келихом вина, дізнавшись, що їм пощастило уникнути штрафу в €2 тис. за несанкціоноване підняття люка. А інакше подорож би влетіла в копієчку!

Домашній кінозал і суворі сімейні правила щодо гаджетів

Сергій не тільки чудовий чоловік, але й відповідальний, люблячий батько, тому в родині завжди панує здоровий підхід до технологій. Головне правило — жодних телефонів за столом під час їжі, адже це час для розмов. У довгих поїздках на допомогу приходять аудіоказки, а не бездумні відео.

Перегляд мультиків — це справжній ритуал: раз на тиждень вся родина влаштовує “домашній кінозал”. Син Сашко знає, що брати гаджети без дозволу не можна. Такий підхід не лише оберігає психіку дитини, а й виховує любов до живого спілкування та, звісно ж, до книжок.

