Принц Гарри впервые с февраля 2024 года встретился со своим отцом, королем Великобритании Чарльзом III. Их встреча состоялась 10 сентября и длилась около 55 минут.

Встреча принца Гарри с королем Чарльзом III

40-летний герцог Сассекский прибыл на автомобиле в Кларенс-хаус, лондонскую резиденцию короля, около 17:20 по местному времени 10 сентября. Он пробыл там около 55 минут, после чего уехал.

После встречи Букингемский дворец подтвердил, что Чарльз III провел частное чаепитие в Кларенс-хаусе с принцем Гарри. Больше подробностей не было разглашено. Представитель герцога также подчеркнул, что отец и сын встретились за чаем, однако дополнительных комментариев не будет.

Сейчас смотрят

Эта встреча стала знаковым событием для отца и сына. Близкие к принцу Гарри люди рассказывали изданию People, что король Чарльз не отвечал на его звонки, а любые сообщения оставались без ответа.

Гарри выразил желание начать шаги к сближению, заявив BBC News в мае, что он хотел бы “примирения”. Он также признал, что некоторые его действия в последние годы, в частности написание мемуаров Запасной (Spare), усложнили общение с членами его семьи.

И хотя встреча герцога с монархом является позитивным шагом, между Гарри и его братом, принцем Уильямом, сохраняется напряженность. Несмотря на то, что в понедельник, 8 сентября, братья находились всего в восьми милях друг от друга, их вражда остается глубокой.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.