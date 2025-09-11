Принц Гаррі вперше з лютого 2024 року побачився зі своїм батьком, королем Великої Британії Чарльзом III. Їхня зустріч відбулася 10 вересня і тривала близько 55 хвилин.

Зустріч принца Гаррі з королем Чарльзом III

40-річний герцог Сассекський прибув на автомобілі до Кларенс-хаусу, лондонської резиденції короля, близько 17:20 за місцевим часом 10 вересня. Він пробув там близько 55 хвилин, після чого поїхав.

Після зустрічі Букінгемський палац підтвердив, що Чарльз III провів приватне чаювання у Кларенс-хаусі з принцем Гаррі. Більше подробиць не було розголошено. Представник герцога також наголосив, що батько і син зустрілися за чаєм, однак додаткових коментарів не буде.

Зараз дивляться

Ця зустріч стала знаковою подією для батька і сина. Близькі до принца Гаррі люди розповідали виданню People, що король Чарльз не відповідав на його дзвінки, а будь-які повідомлення залишалися без відповіді.

Гаррі висловив бажання розпочати кроки до зближення, заявивши BBC News у травні, що він хотів би “примирення”. Він також визнав, що деякі його дії в останні роки, зокрема написання мемуарів Запасний (Spare), ускладнили спілкування з членами його родини.

І хоча зустріч герцога з монархом є позитивним кроком, між Гаррі та його братом, принцом Вільямом, зберігається напруга. Попри те, що в понеділок, 8 вересня, брати перебували всього в восьми милях один від одного, їхня ворожнеча залишається глибокою.

Джерело : People

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.