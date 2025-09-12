Финал Национального отбора на Детское Евровидение 2025 состоится уже через месяц.

В воскресенье, 12 октября, станет известно, кто представит Украину на международном конкурсе.

Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2025 – когда и где смотреть

Начало трансляции запланировано на 18:00. Финал покажут на разных платформах, поэтому еврофаны могут выбрать удобный для себя вариант.

Где смотреть Нацотбор:

на YouTube-канале Евровидение Украина;

в прямом эфире телеканала и на сайте Суспільне Культура;

на официальном сайте конкурса junior.eurovision.ua.

Напомним, на этот раз жюри получило 510 заявок от потенциальных участников, что стало рекордным показателем. Среди них отобрали 15 конкурсантов, в том числе и одну группу.

Все они приняли участие в Звездной школе – образовательном этапе отбора, который проходил на базе Дома звукозаписи Украинского Радио. Впрочем, до финала добрались не все.

Музыкальный продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова отметила, что заявки этого года отличаются глубиной содержания и актуальностью тем.

– Дети говорят о вере, силе, надежде, мечте. Они не боятся затрагивать важные темы – войну, утрату, любовь к семье, Украине, желание изменить мир к лучшему. Многие создают авторские композиции – и это вдохновляет, – подчеркнула она.

Финал Детского Евровидения 2025 состоится 13 декабря в Тбилиси, Грузия. В прошлом году Украина заняла третье место благодаря Артему Котенку с песней Hear Me Now.

Источник : Суспільне

