Кто представит Украину на Детском Евровидении 2025: все решится через месяц
Финал Национального отбора на Детское Евровидение 2025 состоится уже через месяц.
В воскресенье, 12 октября, станет известно, кто представит Украину на международном конкурсе.
Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2025 – когда и где смотреть
Начало трансляции запланировано на 18:00. Финал покажут на разных платформах, поэтому еврофаны могут выбрать удобный для себя вариант.
Где смотреть Нацотбор:
- на YouTube-канале Евровидение Украина;
- в прямом эфире телеканала и на сайте Суспільне Культура;
- на официальном сайте конкурса junior.eurovision.ua.
Напомним, на этот раз жюри получило 510 заявок от потенциальных участников, что стало рекордным показателем. Среди них отобрали 15 конкурсантов, в том числе и одну группу.
Все они приняли участие в Звездной школе – образовательном этапе отбора, который проходил на базе Дома звукозаписи Украинского Радио. Впрочем, до финала добрались не все.
Музыкальный продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова отметила, что заявки этого года отличаются глубиной содержания и актуальностью тем.
– Дети говорят о вере, силе, надежде, мечте. Они не боятся затрагивать важные темы – войну, утрату, любовь к семье, Украине, желание изменить мир к лучшему. Многие создают авторские композиции – и это вдохновляет, – подчеркнула она.
Финал Детского Евровидения 2025 состоится 13 декабря в Тбилиси, Грузия. В прошлом году Украина заняла третье место благодаря Артему Котенку с песней Hear Me Now.