Хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2025: все вирішиться за місяць
Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення 2025 відбудеться уже за місяць.
У неділю, 12 жовтня, стане відомо, хто представить Україну на міжнародному конкурсі.
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 – коли та де дивитися
Початок трансляції запланований на 18:00. Фінал покажуть на різних платформах, тож єврофани можуть обрати зручний для себе варіант.
Де дивитися Нацвідбір:
- на YouTube-каналі «Євробачення Україна»;
- у прямому ефірі телеканалу та на сайті Суспільне Культура;
- на офіційному сайті конкурсу junior.eurovision.ua.
Нагадаємо, цього разу журі отримало 510 заявок від потенційних учасників, що стало рекордним показником. Серед них відібрали 15 конкурсантів, в тому числі й один гурт.
Усі вони взяли участь у Зірковій школі – освітньому етапі відбору, що проходив на базі Будинку звукозапису Українського Радіо. Втім, до фіналу дісталися не всі.
Музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова зазначила, що цьогорічні заявки вирізняються глибиною змісту й актуальністю тем.
– Діти говорять про віру, силу, надію, мрію. Вони не бояться торкатися важливих тем – війни, втрати, любові до родини, України, бажання змінити світ на краще. Багато хто створює авторські композиції – і це надихає, – наголосила вона.
Фінал Дитячого Євробачення 2025 відбудеться 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Минулого року Україна посіла третє місце завдяки Артему Котенку з піснею Hear Me Now.