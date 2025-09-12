Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення 2025 відбудеться уже за місяць.

У неділю, 12 жовтня, стане відомо, хто представить Україну на міжнародному конкурсі.

Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 – коли та де дивитися

Початок трансляції запланований на 18:00. Фінал покажуть на різних платформах, тож єврофани можуть обрати зручний для себе варіант.

Де дивитися Нацвідбір:

на YouTube-каналі «Євробачення Україна»;

у прямому ефірі телеканалу та на сайті Суспільне Культура;

на офіційному сайті конкурсу junior.eurovision.ua.

Нагадаємо, цього разу журі отримало 510 заявок від потенційних учасників, що стало рекордним показником. Серед них відібрали 15 конкурсантів, в тому числі й один гурт.

Усі вони взяли участь у Зірковій школі – освітньому етапі відбору, що проходив на базі Будинку звукозапису Українського Радіо. Втім, до фіналу дісталися не всі.

Музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова зазначила, що цьогорічні заявки вирізняються глибиною змісту й актуальністю тем.

– Діти говорять про віру, силу, надію, мрію. Вони не бояться торкатися важливих тем – війни, втрати, любові до родини, України, бажання змінити світ на краще. Багато хто створює авторські композиції – і це надихає, – наголосила вона.

Фінал Дитячого Євробачення 2025 відбудеться 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Минулого року Україна посіла третє місце завдяки Артему Котенку з піснею Hear Me Now.

Суспільне

