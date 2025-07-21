До наступного етапу Нацвідбору на Дитяче Євробачення пройшли 15 учасників: список

Оргкомітет Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 оголосив імена 15 учасників, які увійшли до лонгліста конкурсу.

Їх обрали з рекордних 510 заявок, що надійшли на конкурс.

Дитяче Євробачення 2025 – лонгліст Нацвідбору

Музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова зазначила, що цьогорічні заявки вирізняються глибиною змісту й актуальністю тем.

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– Діти говорять про віру, силу, надію, мрію. Вони не бояться торкатися важливих тем – війни, втрати, любові до родини, України, бажання змінити світ на краще. Багато хто створює авторські композиції – і це надихає. Ми бачимо нове покоління, яке вже зараз відчуває себе частиною великої культури, і водночас говорить своєю мовою – сучасно, щиро і глибоко, – наголосила Тарабарова.

До списку увійшли конкурсанти віком від 9 до 14 років.

Владислав Данілевський (10 років, Київ)

Софія Нерсесян (9 років, Київ)

Олівія Ткачик (9 років, Миколаїв)

Ангеліна Глогусь (13 років, Тернопіль)

Лікерія Чирва (9 років, Київ)

Артем Манжура (11 років, народився у Запоріжжі, проживає у Львові)

Олександр і Давид Подлящуки (12 і 10 років, Рівне)

Рєгіна Кулиненко (9 років, Кривий Ріг)

Марія Свіязова (12 років, Харків)

гурт Мрійники: Артур Біличко (13 років), Ірина Гапачило (14 років), Дар’я Федина (13 років), Вадим Маринець (13 років), Закарпатська обл.

Ольга Нестерко (10 років, Львівщина)

Катерина Ватан (11 років, Київщина)

Кирило Парієнко (KIRO, 14 років, родом з Донецька, проживає на Дніпропетровщині)

Всеволод Скрима (13 років, Запоріжжя)

Злата Іванів (11 років, Одеса) і Владислав Васицький (12 років, Київ)

Усі учасники візьмуть участь у Зірковій школі – освітньому етапі відбору. Він проходитиме на базі Будинку звукозапису Українського Радіо й передбачає заняття з вокалу, хореографії, акторської майстерності за участі професіоналів музичної індустрії.

Після навчання буде визначено шістьох фіналістів. Примітно, що одним з них може стати новий гурт, який сформують організатори з претендентів на участь у Нацвідборі. Як і торік, переможця обиратимуть глядачі та журі.

Фінал Дитячого Євробачення 2025 вібудеться 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Минулого року Україна посіла третє місце завдяки Артему Котенку з піснею Hear Me Now.

Джерело : Суспільне

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