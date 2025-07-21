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До наступного етапу Нацвідбору на Дитяче Євробачення пройшли 15 учасників: список

Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025
Фото: Суспільне

Оргкомітет Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 оголосив імена 15 учасників, які увійшли до лонгліста конкурсу.

Їх обрали з рекордних 510 заявок, що надійшли на конкурс.

Дитяче Євробачення 2025 – лонгліст Нацвідбору

Музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова зазначила, що цьогорічні заявки вирізняються глибиною змісту й актуальністю тем.

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– Діти говорять про віру, силу, надію, мрію. Вони не бояться торкатися важливих тем – війни, втрати, любові до родини, України, бажання змінити світ на краще. Багато хто створює авторські композиції – і це надихає. Ми бачимо нове покоління, яке вже зараз відчуває себе частиною великої культури, і водночас говорить своєю мовою – сучасно, щиро і глибоко, – наголосила Тарабарова.

До списку увійшли конкурсанти віком від 9 до 14 років.

  • Владислав Данілевський (10 років, Київ)
  • Софія Нерсесян (9 років, Київ)
  • Олівія Ткачик (9 років, Миколаїв)
  • Ангеліна Глогусь (13 років, Тернопіль)
  • Лікерія Чирва (9 років, Київ)
  • Артем Манжура (11 років, народився у Запоріжжі, проживає у Львові)
  • Олександр і Давид Подлящуки (12 і 10 років, Рівне)
  • Рєгіна Кулиненко (9 років, Кривий Ріг)
  • Марія Свіязова (12 років, Харків)
  • гурт Мрійники: Артур Біличко (13 років), Ірина Гапачило (14 років), Дар’я Федина (13 років), Вадим Маринець (13 років), Закарпатська обл.
  • Ольга Нестерко (10 років, Львівщина)
  • Катерина Ватан (11 років, Київщина)
  • Кирило Парієнко (KIRO, 14 років, родом з Донецька, проживає на Дніпропетровщині)
  • Всеволод Скрима (13 років, Запоріжжя)
  • Злата Іванів (11 років, Одеса) і Владислав Васицький (12 років, Київ)

Усі учасники візьмуть участь у Зірковій школі – освітньому етапі відбору. Він проходитиме на базі Будинку звукозапису Українського Радіо й передбачає заняття з вокалу, хореографії, акторської майстерності за участі професіоналів музичної індустрії.

Після навчання буде визначено шістьох фіналістів. Примітно, що одним з них може стати новий гурт, який сформують організатори з претендентів на участь у Нацвідборі. Як і торік, переможця обиратимуть глядачі та журі.

Фінал Дитячого Євробачення 2025 вібудеться 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Минулого року Україна посіла третє місце завдяки Артему Котенку з піснею Hear Me Now.

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Джерело: Суспільне

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