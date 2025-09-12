Принц Гарри неожиданно посетил Киев по приглашению украинского правительства. Герцог Сассекский заявил, что стремится сделать “все возможное” для помощи тысячам военных, получивших тяжелые ранения в войне с Россией.

Принц Гарри в Киеве

В украинскую столицу Гарри прибыл вместе с командой Invictus Games Foundation. Они представляют новые программы, которые должны усилить реабилитацию раненых защитников. По его словам, цель проекта – распространить помощь на все регионы страны.

– Мы не можем остановить войну, но можем сделать все, чтобы помочь процессу восстановления. Мы должны и в дальнейшем показывать человеческие истории этой войны и напоминать о них миру, – прокомментировал Гарри.

Инициатором приезда стала Ольга Руднева, основательница и директор львовского Superhumans Trauma Centre, специализирующегося на лечении военных с ампутациями.

Принц Гарри посещал центр в апреле, а несколько месяцев назад случайно встретил Рудневу в Нью-Йорке.

– Я спросил, чем могу помочь. Она ответила: наибольшее влияние будет иметь визит в Киев, – рассказал принц.

Что принц Гарри будет делать в Киеве

Принц планирует посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и пообщаться с 200 ветеранами. Также в программе – встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова подчеркнула, что спорт стал “ключевым компонентом в системе здравоохранения ветеранов”. По ее словам, именно благодаря сотрудничеству с Invictus Games Foundation Украина смогла включить спортивную реабилитацию в государственную стратегию.

Напомним, ранее принц Гарри уже приезжал в центр лечения раненых военных во Львове, что возмутило его старшего брата – принца Уильяма. Ведь самого наследника престола удержали от визита сотрудники Кенсингтонского дворца.

