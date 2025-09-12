Принц Гаррі несподівано прибув до Києва: що планує герцог Сассекський
Принц Гаррі несподівано завітав до Києва на запрошення українського уряду. Герцог Сассекський заявив, що прагне зробити “все можливе” для допомоги тисячам військових, які дістали важких поранень у війні з Росією.
Принц Гаррі у Києві
До української столиці Гаррі прибув разом із командою Invictus Games Foundation. Вони презентують нові програми, які мають посилити реабілітацію поранених захисників. За його словами, мета проєкту – поширити допомогу на всі регіони країни.
– Ми не можемо зупинити війну, але можемо зробити все, щоб допомогти процесу відновлення. Ми повинні й надалі показувати людські історії цієї війни та нагадувати про них світові, – прокоментував Гаррі.
Ініціаторкою приїзду стала Ольга Руднєва, засновниця та директорка львівського Superhumans Trauma Centre, що спеціалізується на лікуванні військових з ампутаціями.
Принц Гаррі відвідував центр у квітні, а кілька місяців тому випадково зустрів Руднєву в Нью-Йорку.
– Я запитав, чим можу допомогти. Вона відповіла: найбільший вплив матиме візит до Києва, – розповів принц.
Що принц Гаррі робитиме в Києві
Принц планує відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні та поспілкуватися з 200 ветеранами. Також у програмі – зустріч із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.
Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова наголосила, що спорт став “ключовим складником у системі охорони здоров’я ветеранів”. За її словами, саме завдяки співпраці з Invictus Games Foundation Україна змогла включити спортивну реабілітацію в державну стратегію.
Нагадаємо, раніше принц Гаррі вже приїжджав до центру лікування поранених військових у Львові, що обурило його старшого брата – принца Вільяма. Адже самого спадкоємця престолу стримали від візиту співробітники Кенсінгтонського палацу.