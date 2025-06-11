Год в утреннем эфире ICTV2: пять фактов о ведущем-ветеране Александре Швачке

Год назад в эфире ICTV2 появился новый ведущий – ветеран российско-украинской войны Александр Швачка.

Его появление в программе Ранок у великому місті открыло особую страницу в истории украинского телевидения. Вместе с Сергеем Лиховидой, Григорием Германом и Юлией Зорий он — часть любимой зрителями команды.

За улыбающимся лицом Александра скрывается непростая и вдохновенная история, которую Факты ICTV вместили в пять главных фактов о ведущем утреннего эфира.

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Александр Швачка – программист по специальности

Александр окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры, получив диплом инженера компьютерных систем. Некоторое время работал по специальности, но позже решил изменить свой путь.

Александр Швачка – дважды доброволец

Впервые он присоединился к рядам ВСУ в 2015 году в составе 79 десантно-штурмовой бригады. После демобилизации вернулся к мирной жизни, но в 2022 году снова добровольно ушел на фронт – на этот раз в 95 отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Во время выполнения боевого задания рядом с Александром разорвался танковый снаряд. В результате военный потерял ногу, но после длительного лечения встал на протез и прошел сложную адаптацию.

Александр Швачка – чемпион мира по адаптивному стронгмену

Реабилитация привела Александра в мир спорта. В октябре 2023 года он в составе команды из восьми украинских ветеранов установил мировой рекорд на международном фестивале Arnold Classic Europe в Мадриде – сидя протянул четыре грузовика общей массой 35 тонн.

Александр Швачка – первый ведущий-ветеран на украинском ТВ

В 2024 году, уже в статусе чемпиона мира, его пригласили на кастинг в программу Ранок у великому місті на ICTV2. Он прекрасно проявил себя и стал частью творческой команды.

Александр не скрывает, что сначала нервничал во время прямых эфиров, но коллеги поддержали и помогли освоить тонкости телевизионной работы.

Александр Швачка – сказочник

Сегодня телеведущий открывает новую грань себя – готовит к изданию собственную сказку о девочке Зоре, которая борется с тьмой. По словам автора, эта история перекликается с событиями в Украине и должна вдохновить на борьбу за свет и свободу.

– К сожалению, в жизни все не так, как в сказке. Но я верю, что она кого-то вдохновит, – говорит ветеран.

Увидеть Александра Швачку и его коллег можно с понедельника по пятницу в 7:00 в эфире программы Ранок у великому місті на ICTV2.

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