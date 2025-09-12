Як зробити суспільство безбар’єрним? Це питання сьогодні — один із головних викликів для України.

На міжнародному кінофестивалі ОКО цю тему обговорили ветерани та творці медіа. Вони розповіли, як кіно та телебачення можуть допомогти героям інтегруватися у цивільне життя.

Інтеграція ветеранів у цивільне життя

– Коли був на двох ногах, не розумів, як важко людям з інвалідністю. Лише спілкуючись з хлопцями, які втратили кінцівки, усвідомлюєш, що для них звичні справи — це щоденне виживання, – зазначив Олександр Швачка, перший ветеран-телеведучий.

Саме спорт і телебачення допомогли Олександру знайти новий шлях. Зараз він працює ведучим програми Ранок у великому місті, хоча раніше не мав медійного досвіду.

Олександр — доброволець із 2014 року. На початку повномасштабного вторгнення у 2022-му він долучився до лав 95 ОДШБр.

Під час боїв за Макарів воїн дістав тяжке поранення і втратив ногу, однак не зламався та після тривалої реабілітації знайшов себе у професійному спорті. Сьогодні він надихає побратимів-ветеранів на їх шляху до реінтеграції та є живим прикладом незламності.

– Я інженер, а не медійник. Коли мені зателефонували з ICTV2 і запропонували кастинг, я подумав: Де я — а де медіа? Але спорт змінив моє життя, — каже Олександр.

Креативний продюсер ICTV2 Дмитро Хрипун наголосив, що завдання медіа — не просто показувати проблеми, а знаходити рішення.

– Безбар’єрність — це про повагу до потреб людей, які поруч, — зазначив він і анонсував два серіали, що незабаром вийдуть на екрани:

Повернення

8-серійне драмеді про ветерана, який вчиться жити після ампутації. Ця історія показує, як можна інтегруватись у суспільство. Головні ролі зіграли актор-ветеран Євген Григорʼєв та Олександр Рудинський.

Служба 112

Серіал про роботу екстреної служби 112, що об’єднує рятувальників, медиків та поліцейських. Один із головних героїв — молодий ветеран, який після поранення інтегрується у звичне життя, працюючи в поліції. Серіал також порушує питання, як небезпечна професія впливає на особисті стосунки людей.

– Серіали – це спосіб говорити про сучасні реалії та показувати силу людей, які пройшли через випробування. Інклюзивність — це не просто політика, а увага до людських історій, – наголосив Дмитро.

Серіальні прем’єри можна буде побачити на ICTV2 вже зовсім скоро.

