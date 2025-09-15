Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Эмми 2025: в США объявили победителей телевизионной премии
В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Эмми, которая ежегодно отмечает лучшие телевизионные шоу, актеров, сценаристов и режиссеров.
Среди лауреатов этого года — драматический мини-сериал Юношество от Netflix, который забрал шесть наград. Оуэн Купер стал самым молодым победителем премии, получив статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале. В своей речи 15-летний актер назвал этот опыт “просто нереальным”.
Лучшим комедийным сериалом по версии Эмми стал проект Apple TV+ Студия о кинокомпании Continental Studios, которая переживает упадок. Награду за лучшую драму получил сериал Больница Питт о врачах в отделении экстренной медицинской помощи.
Эмми 2025 — список победителей
- Лучший драматический сериал — Больница Питт;
- Лучший режиссер драматического сериала — Адам Рендалл (Медленные лошади);
- Лучший сценарий драматического сериала — Дэн Гилрой (Андор);
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Ноа Уайли (Больница Питт);
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Бритт Ловер (Разрыв);
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Трамелл Тиллман (Разрыв);
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Кэтрин Ланаса (Больница Питт);
- Лучший комедийный сериал — Студия;
- Лучший режиссер комедийного сериала — Сет Роген (Студия);
- Лучший сценарий комедийного сериала — Сет Роген, Эван Голдберг, Пит Гуйк, Алекс Грегори, Фрида Перез (Студия);
- Лучший актер первого плана в комедийном сериале — Сет Роген (Студия);
- Лучшая актриса первого плана в комедийном сериале — Джин Смарт (Хитрости);
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Джефф Гиллер (Кто-то где-то);
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Анна Эйнбандер (Хитрости);
- Лучший мини-сериал или антология — Юношество;
- Лучший режиссер мини-сериала или антологии — Филипп Барантини (Юношество);
- Лучший сценарий мини-сериала или антологии — Джек Торн, Стивен Грэм (Юношество);
- Лучший актер первого плана в телесериале или мини-фильме — Стивен Грэм (Юношество);
- Лучшая актриса первого плана в телесериале или мини-фильме — Кристин Милиоти (Пингвин);
- Лучший актер второго плана в телесериале или мини-фильме — Оуэн Купер (Юношество);
- Лучшая актриса второго плана в телесериале или мини-фильме — Эрин Догерти (Юношество).
Источник: The Guardian, The Guardian
