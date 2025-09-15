В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Эмми, которая ежегодно отмечает лучшие телевизионные шоу, актеров, сценаристов и режиссеров.

Среди лауреатов этого года — драматический мини-сериал Юношество от Netflix, который забрал шесть наград. Оуэн Купер стал самым молодым победителем премии, получив статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале. В своей речи 15-летний актер назвал этот опыт “просто нереальным”.

Лучшим комедийным сериалом по версии Эмми стал проект Apple TV+ Студия о кинокомпании Continental Studios, которая переживает упадок. Награду за лучшую драму получил сериал Больница Питт о врачах в отделении экстренной медицинской помощи.

Эмми 2025 — список победителей

Лучший драматический сериал — Больница Питт;

Лучший режиссер драматического сериала — Адам Рендалл (Медленные лошади);

Лучший сценарий драматического сериала — Дэн Гилрой (Андор);

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Ноа Уайли (Больница Питт);

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Бритт Ловер (Разрыв);

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Трамелл Тиллман (Разрыв);

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Кэтрин Ланаса (Больница Питт);

Лучший комедийный сериал — Студия;

Лучший режиссер комедийного сериала — Сет Роген (Студия);

Лучший сценарий комедийного сериала — Сет Роген, Эван Голдберг, Пит Гуйк, Алекс Грегори, Фрида Перез (Студия);

Лучший актер первого плана в комедийном сериале — Сет Роген (Студия);

Лучшая актриса первого плана в комедийном сериале — Джин Смарт (Хитрости);

Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Джефф Гиллер (Кто-то где-то);

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Анна Эйнбандер (Хитрости);

Лучший мини-сериал или антология — Юношество;

Лучший режиссер мини-сериала или антологии — Филипп Барантини (Юношество);

Лучший сценарий мини-сериала или антологии — Джек Торн, Стивен Грэм (Юношество);

Лучший актер первого плана в телесериале или мини-фильме — Стивен Грэм (Юношество);

Лучшая актриса первого плана в телесериале или мини-фильме — Кристин Милиоти (Пингвин);

Лучший актер второго плана в телесериале или мини-фильме — Оуэн Купер (Юношество);

Лучшая актриса второго плана в телесериале или мини-фильме — Эрин Догерти (Юношество).

