Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.
Еммі 2025: у США оголосили переможців телевізійної премії
У Лос-Анджелесі відбулася 77-ма церемонія вручення премії Еммі, яка щороку відзначає найкращі телевізійні шоу, акторів, сценаристів і режисерів.
Серед цьогорічних лауреатів – драматичний мінісеріал Юнацтво від Netflix, який забрав шість нагород. Оуен Купер став наймолодшим переможцем премії, отримавши статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану у мінісеріалі. У своїй промові 15-річний актор назвав цей досвід “просто нереальним”.
Найкращим комедійним серіалом за версією Еммі став проєкт Apple TV+ Студія про кінокомпанію Continental Studios, яка переживає занепад. Нагороду за найкращу драму здобув серіал Пітт про лікарів у відділі екстреної медичної допомоги.
Еммі 2025 – список переможців
- Найкращий драматичний серіал – Пітт;
- Найкращий режисер драматичного серіалу – Адам Рендалл (Повільні коні);
- Найкращий сценарій драматичного серіалу – Ден Ґілрой (Андор);
- Найкращий актор першого плану в драматичному серіалі – Ноа Вайлі (Пітт);
- Найкраща акторка першого плану в драматичному серіалі – Брітт Ловер (Розрив);
- Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі – Трамелл Тіллман (Розрив);
- Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі – Кетрін Ланаса (Пітт);
- Найкращий комедійний серіал – Студія;
- Найкращий режисер комедійного серіалу – Сет Роґен (Студія);
- Найкращий сценарій комедійного серіалу – Сет Роґен, Еван Голдберг, Піт Гуйк, Алекс Грегорі, Фріда Перез (Студія);
- Найкращий актор першого плану в комедійному серіалі – Сет Роґен (Студія);
- Найкраща акторка першого плану в комедійному серіалі – Джин Смарт (Хитрощі);
- Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі – Джефф Гіллер (Хтось десь);
- Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі – Ганна Ейнбіндер (Хитрощі);
- Найкращий мінісеріал чи антологія – Юнацтво;
- Найкращий режисер мінісеріалу чи антології – Філіп Барантіні (Юнацтво);
- Найкращий сценарій мінісеріалу чи антології – Джек Торн, Стівен Грем (Юнацтво);
- Найкращий актор першого плану в телесеріалі чи мініфільмі – Стівен Грем (Юнацтво);
- Найкраща акторка першого плану в телесеріалі чи мініфільмі – Крістін Міліоті (Пінгвін);
- Найкращий актор другого плану в телесеріалі чи мініфільмі – Овен Купер (Юнацтво);
- Найкраща акторка другого плану в телесеріалі чи мініфільмі – Ерін Догерті (Юнацтво).
Джерело: The Guardian, The Guardian
