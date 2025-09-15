У Лос-Анджелесі відбулася 77-ма церемонія вручення премії Еммі, яка щороку відзначає найкращі телевізійні шоу, акторів, сценаристів і режисерів.

Серед цьогорічних лауреатів – драматичний мінісеріал Юнацтво від Netflix, який забрав шість нагород. Оуен Купер став наймолодшим переможцем премії, отримавши статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану у мінісеріалі. У своїй промові 15-річний актор назвав цей досвід “просто нереальним”.

Найкращим комедійним серіалом за версією Еммі став проєкт Apple TV+ Студія про кінокомпанію Continental Studios, яка переживає занепад. Нагороду за найкращу драму здобув серіал Пітт про лікарів у відділі екстреної медичної допомоги.

Еммі 2025 – список переможців

Найкращий драматичний серіал – Пітт;

Найкращий режисер драматичного серіалу – Адам Рендалл (Повільні коні);

Найкращий сценарій драматичного серіалу – Ден Ґілрой (Андор);

Найкращий актор першого плану в драматичному серіалі – Ноа Вайлі (Пітт);

Найкраща акторка першого плану в драматичному серіалі – Брітт Ловер (Розрив);

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі – Трамелл Тіллман (Розрив);

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі – Кетрін Ланаса (Пітт);

Найкращий комедійний серіал – Студія;

Найкращий режисер комедійного серіалу – Сет Роґен (Студія);

Найкращий сценарій комедійного серіалу – Сет Роґен, Еван Голдберг, Піт Гуйк, Алекс Грегорі, Фріда Перез (Студія);

Найкращий актор першого плану в комедійному серіалі – Сет Роґен (Студія);

Найкраща акторка першого плану в комедійному серіалі – Джин Смарт (Хитрощі);

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі – Джефф Гіллер (Хтось десь);

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі – Ганна Ейнбіндер (Хитрощі);

Найкращий мінісеріал чи антологія – Юнацтво;

Найкращий режисер мінісеріалу чи антології – Філіп Барантіні (Юнацтво);

Найкращий сценарій мінісеріалу чи антології – Джек Торн, Стівен Грем (Юнацтво);

Найкращий актор першого плану в телесеріалі чи мініфільмі – Стівен Грем (Юнацтво);

Найкраща акторка першого плану в телесеріалі чи мініфільмі – Крістін Міліоті (Пінгвін);

Найкращий актор другого плану в телесеріалі чи мініфільмі – Овен Купер (Юнацтво);

Найкраща акторка другого плану в телесеріалі чи мініфільмі – Ерін Догерті (Юнацтво).

