На фронте погиб артист балета Львовской национальной оперы Дмитрий Пасечник. Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале этого лета.

Погиб Дмитрий Пасечник – что известно

О гибели артиста сообщили в соцсетях Львовской оперы.

– Война, развязанная Россией, продолжает наносить жестокие потери коллективу Львовской национальной оперы и художественному сообществу страны. С большой скорбью сообщаем о гибели артиста балета Дмитрия Пасечника, – говорится в сообщении.

Подробностей, где служил и на каком направлении погиб Дмитрий, дирекция учреждения не уточнила. Известно, что в состав балетной труппы оперы Пасичник присоединился в октябре прошлого года. В июне 2025 года он встал под оружие.

Сейчас смотрят

3,5 месяца службы… Нет слов. Светлая память.

Невыразимая скорбь… Соболезнования родным и близким… Вечная память и честь герою-защитнику!

Светлая память и честь герою и лучшему другу. Искренние соболезнования родным и близким…

Больно. Светлая память!

Низкий земной поклон верному сыну Украины, – пишут в комментариях.

Деталей о похоронах Дмитрия Пасичника пока нет, в учреждении пообещали сообщить об этом позже.

Напомним, ранее стало известно о гибели актера львовских театров Андрея Синишина. Его почти полгода считали пропавшим без вести.

Фото: Львовская опера, Pixabay

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.