На фронті загинув артист балету Львівської національної опери Дмитро Пасічник. Він долучився до лав Збройних сил України на початку цього літа.

Загинув Дмитро Пасічник – що відомо

Про загибель артиста повідомили у соцмережах Львівської опери.

– Війна, розв’язана Росією, продовжує завдавати жорстоких втрат колективу Львівської національної опери та мистецькій спільноті країни. Із великим сумом повідомляємо про загибель артиста балету Дмитра Пасічника, – йдеться у дописі.

Подробиць, де служив та на якому напрямку загинув Дмитро, дирекція закладу не уточнила. Відомо, що до складу балетної трупи опери Пасічник доєднався минулого жовтня. У червні 2025 року він став до зброї.

  • 3,5 місяці служби… Нема слів. Світла пам’ять.
  • Невимовний жаль… Співчуття рідним та близьким… Вічна пам’ять і шана герою-захиснику!
  • Світла пам’ять і честь герою та найкращому другові. Щирі співчуття рідним і близьким…
  • Боляче. Світла пам’ять!
  • Низький земний уклін вірному сину України, – пишуть в коментарях.

Деталей щодо поховання Дмитра Пасічника наразі немає, у закладі пообіцяли повідомити про це згодом.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель актора львівських театрів Андрія Синишина. Його майже пів року вважали зниклим безвісти.

Фото: Львівська опера, Pixabay

