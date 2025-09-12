На фронті загинув актор Андрій Синишин. Він працював у театрі імені Леся Курбаса та театрі І люди, і ляльки.

Загинув Андрій Синишин – що відомо

Колеги військового повідомили, що 26-річний Андрій загинув у боях поблизу населеного пункту Юнаківка, що на Сумщині. Це сталося 16 квітня цього року, але підтвердилася інформація лише зараз. Раніше актора вважали зниклим безвісти.

– Він віддав своє життя, боронячи свободу як воїн, і залишив світлу пам’ять як актор, – зазначили у театрі Леся Курбаса.

З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій Синишин пішов на фронт під позивним Стус, а пізніше у складі 80 Галицької десантно-штурмової бригади змінив його на Абсурд.

Для колективу театру І люди, і ляльки новина про загибель колеги також стала великим ударом. Ще у квітні, коли його доля була невідома, у закладі згадували, яким цінним для них було кожне повернення Андрія.

– Хочеться закарбувати кожен момент проведений поруч. Ми завжди раділи, коли Андрій, навіть на коротку відпустку, приходив до нас. Він ніколи не сідав у залі – залазив на балкончик освітлювача і звідти уважно спостерігав за виставою. У театрі він залишив слід не тільки своїми ролями, а й особливою присутністю – щирою, світлою. Андрію, нам дуже тебе бракує, – йшлося в дописі на сторінці театру.

Прощання з Андрієм Синишиним відбудеться у суботу, 13 вересня. Об 11:00 чин похорону пройде у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

О 11:40 на площі Ринок запланована загальноміська церемонія, після чого траурна процесія вирушить у село Розворяни. Там актора поховають на місцевому кладовищі.

Театральний шлях актора та військового

Андрій Синишин навчався на акторському курсі Таїсії Литвиненко у Львівському університеті імені Івана Франка. У театрі Леся Курбаса він грав у постановках Апокрифи Лесі Українки та Небезпечні зв’язки за Крістофером Гемптоном.

В театрі І люди, і ляльки він виходив на сцену в постановках Різдвяна зірка, Снігова королева, Лелеченя та опудало та інших.

До 2019 року Андрій працював у театрі імені Марії Заньковецької, де грав у Назарі Стодолі, Різдвяній ночі, Сватанні на Гончарівці та Пітері Пені: Нова історія. Також знявся у фільмі 13 автобус (2018).

Фото: театр Леся Курбаса

