Королева Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились на ужине в Виндзорском замке в платьях, цвета которых образовали украинский флаг.

Банкет стал одним из главных событий государственного визита Дональда Трампа в Великобританию. На мероприятии также присутствовали король Чарльз III, принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин.

Образы королевы Камиллы и Мелании Трамп

Первая леди США для торжественного мероприятия выбрала ярко-желтое платье от Carolina Herrera с открытыми плечами и поясом, подчеркивающим талию. Свой образ 55-летняя Мелания Трамп дополнила изумрудными серьгами и туфлями на каблуках от Manolo Blahnik.

Хотя жена Дональда Трампа не всегда соблюдала королевский протокол, это платье в пол соответствовало строгим стандартам замка, пишет Page Six.

Королева Камилла появилась на банкете в платье от Fiona Clare синего цвета. Свой образ она дополнила тиарой с бельгийскими сапфирами и бриллиантами, колье с бриллиантами, браслетами и серьгами.

Королева Камилла и Мелания Трамп своими образами создали гармоничное сочетание, которое четко ассоциируется с украинским сине-желтым флагом.

Представитель Белого дома ранее сообщал CNN, что Трамп месяцами планировала свои наряды для государственного визита в Великобританию, особенно для банкета.

Месседжи, которые на мероприятиях главные лица передают через выбор гардероба, важны, и эти детали часто сообщаются заранее через дипломатические каналы.

