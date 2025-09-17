Во время визита в Киев принц Гарри получил в подарок черную вышиванку с его инициалами от украинского бренда Gunia Project.

Рубашку герцогу Сассекскому лично передала соучредительница бренда Наталья Каменская. Об этом сообщается на странице Gunia в Instagram.

Принцу Гарри подарили вышиванку

Рубашка Левон выполнена из смеси натурального льна и технологического тенсела. Модель украшена дизайнерской вышивкой, вдохновленной наивными рушниками XX века и образцами из собственной коллекции владелиц бренда.

На рукаве рубашки вышиты инициалы P.H. Стоимость вышиванки Левон на сайте бренда Gunia составляет 9,2 тыс. грн.

Дизайнер Наталья Каменская назвала встречу с принцем Гарри по-настоящему особенным моментом. Она поблагодарила герцога за внимание к Украине и поддержку наших защитников.

— Спасибо за ваше внимание к Украине, к нашему народу и к проекту SuperHumans, который спасает и возвращает к жизни тех, кто пострадал от войны. В такие моменты мы чувствуем, что мы не одни, — написала Каменская.

Gunia Project в 2019 году основали Наталья Каменская и Мария Гаврилюк. Бренд создает аутентичную одежду, украшения, декор для дома, посуду и аксессуары.

Изделия от Gunia Project часто выбирает первая леди Украины Елена Зеленская. К тому же Каменская долгое время работала ее личным стилистом.

Стоит отметить, что вышиванка Левон — не первая в гардеробе принца Гарри. В феврале 2025 года украинские ветераны подарили ему рубашку во время Игр непокоренных.

Фото: Наталья Каменская

