Королева Камілла та перша леді США Меланія Трамп з’явилися на вечері у Віндзорському замку в сукнях, кольори яких утворили український прапор.

Банкет став однією з головних подій державного візиту Дональда Трампа до Великої Британії. На заході також були присутні король Чарльз III, принц Вільям і принцеса Уельська Кетрін.

Образи королеви Камілли і Меланії Трамп

Перша леді США для урочистого заходу обрала яскраво-жовту сукню від Carolina Herrera з відкритими плечима та поясом, що підкреслює талію. Свій образ 55-річна Меланія Трамп доповнила смарагдовими сережками та туфлями на підборах від Manolo Blahnik.

Хоча дружина Дональда Трампа не завжди дотримувалася королівського протоколу, ця сукня до підлоги відповідала суворим стандартам замку, пише Page Six.

Королева Камілла з’явилася на банкеті у сукні від Fiona Clare синього кольору. Свій образ вона доповнила тіарою з бельгійськими сапфірами та діамантами, кольє з діамантами, браслетами і сережками.

Королева Камілла і Меланія Трамп своїми образами створили гармонійне поєднання, яке чітко асоціюється з українським синьо-жовтим стягом.

Представник Білого дому раніше повідомляв CNN, що Трамп місяцями планувала свої вбрання для державного візиту в Британію, особливо для банкету.

Меседжі, які на заходах головні особи передають через вибір гардероба, є важливими, і ці деталі часто повідомляються заздалегідь через дипломатичні канали.

