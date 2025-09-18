Американский телеканал ABC, принадлежащий компании Disney, убрал из сетки вещания вечернее рейтинговое шоу Jimmy Kimmel Live! на неопределенный срок.

Такое решение приняли после того, как крупнейший владелец телестанций в США Nexstar Media заявил о намерении не показывать программу из-за комментариев ведущего об убийстве соратника Трампа Чарли Кирка.

Что сказал Джимми Киммел в эфире шоу

В своем монологе во время шоу Джимми Киммел раскритиковал реакцию правых политиков на гибель Кирка, отметив, что “команда MAGA пытается выставить нападавшего кем-то другим, а не одним из них”.

Он также высмеял президента Дональда Трампа, который, отвечая на вопрос о трауре, заговорил о строительстве нового бального зала в Белом доме.

Dear dishonest corporate media hobgoblins: Jimmy Kimmel did not make a “joke.” Jimmy Kimmel went on air and told the ABC audience that Charlie Kirk’s assassin was a MAGA conservative, effectively blaming Charlie Kirk for his own assassination. Then he accusing the right of… pic.twitter.com/or7uP5i3AR — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 18, 2025

Реакция Nexstar и властей

В Nexstar заявили, что “категорически возражают против комментариев Киммела” и заменят его шоу другим контентом на своих 32 ABC-станциях в крупных городах, среди которых Новый Орлеан, Солт-Лейк-Сити и Нэшвилл.

Свою позицию высказал и глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр, который пригрозил санкциями против ABC. После решения Disney он поблагодарил Nexstar “за правильный шаг” и напомнил, что местные вещатели “обязаны служить общественным интересам”.

Примечательно, что Nexstar сейчас пытается получить разрешение на приобретение крупной медиакомпании Tegna за $6,2 млрд, и эксперты не исключают, что скандал с Киммелом может иметь для компании стратегическое значение.

В то же время решение нанесет удар по ABC: без полноценного национального показа рейтинги упадут, а вместе с ними – и рекламные доходы. Только в 2024 году шоу Киммела принесло каналу $76,6 млн.

Реакция правозащитников

В Американском союзе гражданских свобод назвали отстранение Киммела “попыткой заставить замолчать критиков администрации Трампа”.

– ABC и владельцы его станций фактически выполнили требование главы FCC, тем самым дав ему то, чего он хотел. Это выходит за пределы маккартизма, – заявил директор отдела демократии и технологий Кристофер Андерс.

Это не первый случай, когда ABC избавляется от острополитических шоу. В 2002 году после критики высказываний Билла Махера о терактах 11 сентября канал закрыл программу Politically Incorrect.

Теперь эксперты говорят о возможном конце эпохи политической сатиры на американском телевидении: Paramount уже анонсировала закрытие The Late Show Стивена Колбера в мае, объяснив это падением рекламных доходов.

