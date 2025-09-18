Шоу Джимми Киммела сняли с эфира после комментариев об убийстве Чарли Кирка
- Крупнейший владелец телестанций в США Nexstar отказался транслировать программу.
- Правозащитники назвали отстранение Киммела попыткой цензуры.
Американский телеканал ABC, принадлежащий компании Disney, убрал из сетки вещания вечернее рейтинговое шоу Jimmy Kimmel Live! на неопределенный срок.
Такое решение приняли после того, как крупнейший владелец телестанций в США Nexstar Media заявил о намерении не показывать программу из-за комментариев ведущего об убийстве соратника Трампа Чарли Кирка.
Что сказал Джимми Киммел в эфире шоу
В своем монологе во время шоу Джимми Киммел раскритиковал реакцию правых политиков на гибель Кирка, отметив, что “команда MAGA пытается выставить нападавшего кем-то другим, а не одним из них”.
Он также высмеял президента Дональда Трампа, который, отвечая на вопрос о трауре, заговорил о строительстве нового бального зала в Белом доме.
Dear dishonest corporate media hobgoblins:
Jimmy Kimmel did not make a “joke.”
Jimmy Kimmel went on air and told the ABC audience that Charlie Kirk’s assassin was a MAGA conservative, effectively blaming Charlie Kirk for his own assassination.
Then he accusing the right of… pic.twitter.com/or7uP5i3AR
— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 18, 2025
Реакция Nexstar и властей
В Nexstar заявили, что “категорически возражают против комментариев Киммела” и заменят его шоу другим контентом на своих 32 ABC-станциях в крупных городах, среди которых Новый Орлеан, Солт-Лейк-Сити и Нэшвилл.
Свою позицию высказал и глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр, который пригрозил санкциями против ABC. После решения Disney он поблагодарил Nexstar “за правильный шаг” и напомнил, что местные вещатели “обязаны служить общественным интересам”.
Примечательно, что Nexstar сейчас пытается получить разрешение на приобретение крупной медиакомпании Tegna за $6,2 млрд, и эксперты не исключают, что скандал с Киммелом может иметь для компании стратегическое значение.
В то же время решение нанесет удар по ABC: без полноценного национального показа рейтинги упадут, а вместе с ними – и рекламные доходы. Только в 2024 году шоу Киммела принесло каналу $76,6 млн.
Реакция правозащитников
В Американском союзе гражданских свобод назвали отстранение Киммела “попыткой заставить замолчать критиков администрации Трампа”.
– ABC и владельцы его станций фактически выполнили требование главы FCC, тем самым дав ему то, чего он хотел. Это выходит за пределы маккартизма, – заявил директор отдела демократии и технологий Кристофер Андерс.
Это не первый случай, когда ABC избавляется от острополитических шоу. В 2002 году после критики высказываний Билла Махера о терактах 11 сентября канал закрыл программу Politically Incorrect.
Теперь эксперты говорят о возможном конце эпохи политической сатиры на американском телевидении: Paramount уже анонсировала закрытие The Late Show Стивена Колбера в мае, объяснив это падением рекламных доходов.