Американський телеканал ABC, що належить компанії Disney, прибрав із сітки мовлення вечірнє рейтингове шоу Jimmy Kimmel Live! на невизначений час.

Таке рішення ухвалили після того, як найбільший власник телестанцій у США Nexstar Media заявив про намір не показувати програму через коментарі ведучого щодо вбивства соратника Трампа Чарлі Кірка.

Що сказав Джиммі Кіммел в ефірі шоу

У своєму монолозі під час шоу Джиммі Кіммел розкритикував реакцію правих політиків на загибель Кірка, зазначивши, що “команда MAGA намагається виставити нападника кимось іншим, ніж одним із них”.

Зараз дивляться

Він також висміяв президента Дональда Трампа, який, відповідаючи на питання про жалобу, заговорив про будівництво нового бального залу в Білому домі.

Dear dishonest corporate media hobgoblins: Jimmy Kimmel did not make a “joke.” Jimmy Kimmel went on air and told the ABC audience that Charlie Kirk’s assassin was a MAGA conservative, effectively blaming Charlie Kirk for his own assassination. Then he accusing the right of… pic.twitter.com/or7uP5i3AR — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 18, 2025

Реакція Nexstar та влади

У Nexstar заявили, що “категорично заперечують проти коментарів Кіммела” і замінить його шоу іншим контентом на своїх 32 ABC-станціях у великих містах, серед яких Новий Орлеан, Солт-Лейк-Сіті та Нашвілл.

Свою позицію висловив і голова Федеральної комісії зі зв’язку США Брендан Карр, який пригрозив санкціями проти ABC. Після рішення Disney він подякував Nexstar “за правильний крок” і нагадав, що місцеві мовники “зобов’язані служити суспільним інтересам”.

Примітно, що Nexstar нині намагається отримати дозвіл на придбання великої медіакомпанії Tegna за $6,2 млрд, і експерти не виключають, що скандал з Кіммелом може мати для компанії стратегічне значення.

Водночас рішення завдасть удару по ABC: без повноцінного національного показу рейтинги впадуть, а разом з ними – і рекламні доходи. Лише у 2024 році шоу Кіммела принесло каналу $76,6 млн.

Реакція правозахисників

В Американському союзі громадянських свобод назвали відсторонення Кіммела “спробою змусити замовкнути критиків адміністрації Трампа”.

– ABC та власники його станцій фактично виконали вимогу голови FCC, тим самим давши йому те, чого він хотів. Це виходить за межі маккартизму, – заявив директор відділу демократії й технологій Крістофер Андерс.

Це не перший випадок, коли ABC позбавляється гострополітичних шоу. У 2002 році після критики висловлювань Білла Махера про теракти 11 вересня канал закрив програму Politically Incorrect.

Тепер експерти говорять про можливий кінець епохи політичної сатири на американському телебаченні: Paramount уже анонсувала закриття The Late Show Стівена Кольбера у травні, пояснивши це падінням рекламних доходів.

Джерело : Variety

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.