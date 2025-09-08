На теннисном турнире: внучка Софии Ротару показалась с Трампом
Внучка певицы Софии Ротару — 24-летняя София Евдокименко — посетила Открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки по теннису (US Open) и поделилась фото с американским лидером.
Внучка Ротару засветилась с Трампом
В сториз в Instagram София опубликовала серию кадров со спортивного мероприятия, которое проходило в Нью-Йорке. Компанию девушке составила ее мама Светлана Евдокименко, которая является невесткой Софии Ротару.
На некоторых снимках можно увидеть, что на трибунах позади стоят президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф.
Отметим, что София Евдокименко живет за границей и строит там карьеру модели и инфлюенсерки. Также девушка открыла собственный бизнес – линию косметических средств по уходу за лицом и шеей.
Как известно, София поддерживает связь со своей звездной бабушкой, которая во время войны продолжает жить в Украине. В мае Ротару публично поздравила внучку с 24-летием.
Недавно София Ротару появилась с родной сестрой в селе Маршинцы, что в Черновицкой области. Именно там артистка родилась и провела детство.