Внучка певицы Софии Ротару — 24-летняя София Евдокименко — посетила Открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки по теннису (US Open) и поделилась фото с американским лидером.

Внучка Ротару засветилась с Трампом

В сториз в Instagram София опубликовала серию кадров со спортивного мероприятия, которое проходило в Нью-Йорке. Компанию девушке составила ее мама Светлана Евдокименко, которая является невесткой Софии Ротару.

На некоторых снимках можно увидеть, что на трибунах позади стоят президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф.

Отметим, что София Евдокименко живет за границей и строит там карьеру модели и инфлюенсерки. Также девушка открыла собственный бизнес – линию косметических средств по уходу за лицом и шеей.

Как известно, София поддерживает связь со своей звездной бабушкой, которая во время войны продолжает жить в Украине. В мае Ротару публично поздравила внучку с 24-летием.

Недавно София Ротару появилась с родной сестрой в селе Маршинцы, что в Черновицкой области. Именно там артистка родилась и провела детство.

