Лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, різко висловився про співачку Настю Каменських, а також зізнався, через що колись міг заздрити Потапу.

Музикант став новим героєм рубрики 55 за 5 з Аліною Шаманською в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Фагот про Потапа і Настю Каменських

Фагот заявив, що вважає Настю Каменських “ворогом України”. Причиною стала резонансна фраза співачки, яку вона нещодавно озвучила на концерті у Маямі, США: Яка різниця, якою мовою?

Тоді Каменських виконувала російськомовні хіти і не цуралася розмовляти мовою країни-агресора.

– Якщо для неї мова любові — це мова катів, вбивць і ґвалтівників, то добре. Значить, вона проявляє себе як нарочитий представник ворога. Вона — ворог України, – сказав Михайлюта.

Артист зізнався, що у разі особистої зустрічі не вітався б і не потиснув би руку ні Насті Каменських, ні її чоловіку Потапу.

– Потап запалює так, що від огиди аж сльози ллються, – зазначив Фагот.

Відповідаючи на запитання, чи є щось, у чому він раніше заздрив Потапу, лідер ТНМК сказав, що “великим гонорарам”.

Нещодавно Фагот пояснив, чому Софія Ротару не робить публічних заяв про війну в Україні. За його словами, мовчання артистки може бути пов’язане з наявністю майна на окупованій території.

