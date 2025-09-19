Від огиди аж сльози ллються: Фагот різко висловився про Потапа і Каменських
Лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, різко висловився про співачку Настю Каменських, а також зізнався, через що колись міг заздрити Потапу.
Музикант став новим героєм рубрики 55 за 5 з Аліною Шаманською в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2.
Фагот про Потапа і Настю Каменських
Фагот заявив, що вважає Настю Каменських “ворогом України”. Причиною стала резонансна фраза співачки, яку вона нещодавно озвучила на концерті у Маямі, США: Яка різниця, якою мовою?
Тоді Каменських виконувала російськомовні хіти і не цуралася розмовляти мовою країни-агресора.
– Якщо для неї мова любові — це мова катів, вбивць і ґвалтівників, то добре. Значить, вона проявляє себе як нарочитий представник ворога. Вона — ворог України, – сказав Михайлюта.
Артист зізнався, що у разі особистої зустрічі не вітався б і не потиснув би руку ні Насті Каменських, ні її чоловіку Потапу.
– Потап запалює так, що від огиди аж сльози ллються, – зазначив Фагот.
Відповідаючи на запитання, чи є щось, у чому він раніше заздрив Потапу, лідер ТНМК сказав, що “великим гонорарам”.
Нещодавно Фагот пояснив, чому Софія Ротару не робить публічних заяв про війну в Україні. За його словами, мовчання артистки може бути пов’язане з наявністю майна на окупованій території.
Фото: Фагот, Настя Каменських