В субботу, 20 сентября, Дмитрий Монатик отыграл самый масштабный концерт из серии I.V. в поддержку альбома Вічно танцююча людина.

Артист собрал во Дворце спорта в Киеве около 11 тыс. поклонников, которые стали свидетелями настоящего музыкального действа.

Как прошел концерт Монатика во Дворце спорта

Концерт артиста традиционно начался с аукциона и минуты молчания. Далее зрителей ждало зрелищное шоу: 360-градусная сцена в центре Дворца спорта, интегрированная беговая дорожка в подиум-проход (catwalk), плунжер, масштабные декорации, огромные экраны, которые создали полное погружение в режиссуру концерта, сложные хореографические постановки и исполнение хитов в унисон.

Монатик сумел собрать на одной сцене всех артистов, с которыми создавал треки для нового альбома.

Вместе с ним во Дворце спорта выступили Надя Дорофеева, Kola, Владимир Дантес, Алина Паш, Roxolana, Phil It, Otoy, Kazka и Алексей Дурнев. Глубины и искренности концерту добавили стихи, прозвучавшие со сцены от Евгения Яновича.

Среди гостей мероприятия были: Джамала, Маша Ефросинина, Елена Кравец, Иван Урывский, Алан Бадоев, Дарья Белая, Jerry Heil, Даша Квиatkova, Иван Фролов, Руслан Багинский, Гарик Корогодский, Григорий Решетник, Катя Сильченко, Алексей Гончаренко, Соня Плакидюк, Тоня Ноябрева, Даша Кацурина, Ирина Горовая, Таня Могила, Евгений Кошевой, Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Михаил Федоров с женой Анастасией и многие другие.

Важной составляющей стала благотворительность: средства, собранные во время концерта, направляются на поддержку 80 ОДШБ. Также на мероприятии были представлены социальные инициативы — среди партнеров были Фонд Твоя опора, Фонд Александра Усика и программа ментального здоровья Ти як?.

В то время, когда масштабные шоу кажутся почти невозможными, благодаря партнерам и спонсорам команда Монатика реализовала постановку, которая по сложности и воплощению не уступает лучшим мировым примерам.

Это шоу стало доказательством того, что украинская культура уверенно держит планку на уровне мировых стандартов, а искусство в сложные времена способно объединять, вдохновлять, дарить надежду и положительные эмоции.

Фото: Андрей Харламов, Юрий Грязнов

