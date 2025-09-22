У суботу, 20 вересня, Дмитро Монатик відіграв наймасштабніший концерт із серії I.V. на підтримку альбому Вічно танцююча людина.

Артист зібрав у Палаці спорту в Києві близько 11 тис. шанувальників, що стали свідками справжнього музичного дійства.

Як пройшов концерт Монатика у Палаці спорту

Концерт артиста традиційно розпочався з аукціону та хвилини мовчання. Далі на глядачів чекало видовищне шоу: 360-градусна сцена у центрі Палацу спорту, інтегрована бігова доріжка у подіум-прохід (catwalk), плунжер, масштабні декорації, величезні екрани, які створили повне занурення у режисуру концерту, складні хореографічні поставки та виконання хітів в унісон.

Монатик зумів зібрати на одній сцені всіх артистів, з якими створював треки для нового альбому.

Разом з ним у Палаці спорту виступили Надя Дорофєєва, Kola, Володимир Дантес, Аліна Паш, Roxolana, Phil It, Otoy, Kazka та Олексій Дурнєв. Глибини й щирості концерту додали вірші, що прозвучали зі сцени від Євгена Яновича.

Серед гостей заходу були: Джамала, Маша Єфросиніна, Олена Кравець, Іван Уривський, Алан Бадоєв, Дарія Біла, Jerry Heil, Даша Квіткова, Іван Фролов, Руслан Багінський, Гарік Корогодський, Григорій Решетник, Катя Сільченко, Олексій Гончаренко, Соня Плакидюк, Тоня Ноябрьова, Даша Кацуріна, Ірина Горова, Таня Могила, Євген Кошовий, Єгор Гордеєв, Неля Шовкопляс, Михайло Федорів з дружиною Анастасією та багато інших.

Важливою складовою стала благодійність: кошти зібрані під час концерту спрямовуються на підтримку 80 ОДШБ. Також на заході були представлені соціальні ініціативи — серед партнерів були Фонд Твоя опора, Фонд Олександра Усика та програма ментального здоров’я Ти як?.

У часи, коли масштабні шоу здаються майже неможливими, завдяки партнерам і спонсорам команда Монатика реалізувала постановку, яка за складністю й втіленням не поступається найкращим світовим прикладам.

Це шоу стало доказом того, що українська культура впевнено тримає планку на рівні світових стандартів, а мистецтво у складні часи здатне об’єднувати, надихати, дарувати надію та позитивні емоції.

Фото: Андрій Харламов, Юрій Грязнов

