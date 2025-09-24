Мы – потомки Стуса и Чорновола: Александр Хоменко о популярности мюзикла Ребелія

После того как первый исторический альбом-мюзикл Ти [Романтика] покорил украинцев, творческое объединение МУР выпустило новый хит под названием Ребелія.

Солдауты продолжаются, как и тур спектакля по украинским городам, и между плотным гастрольным графиком всей команды Факты ICTV пообщались с основателем МУРа Александром Хоменко.

Обязательно посмотрите еще и видео-версию интервью, где мы говорим о символизме в спектакле, о времени, проведенном в оккупации, и об украинцах, проходящих сейчас тяжелое испытание, выход из которого только один — победа.

Александр Хоменко о мюзикле Ребелія

– Кому и почему стоит посмотреть или послушать Ребелію?

– Я думаю, что это стоит посмотреть каждому. Но, если коротко, Ребелія – это рассказ о едва ли не главной победе в украинской истории.

Нам хотелось сделать что-то, что вдохновляло бы и показывало, что мы непобедимы, когда объединены.

После спектакля ты выходишь, мне кажется, с новыми силами и знанием о том, почему это моя земля, почему за нее стоит бороться.

Мы показываем это через разные события – от Клуба творческой молодежи Танюка и самиздатов до митингов во Львове в 1989-м. Ты выходишь и понимаешь, что ты правопреемник и Светличного, и Черновола, и Горской, и Курбаса.

– Каждому такому масштабному проекту предшествует масса работы, прежде всего с архивами. Кто отвечает за историческую часть? И претендуете ли вы на историческую достоверность?

– В Ребелії указано, что это художественное произведение на основе реальных событий, которое прежде всего передает дух эпохи. Поэтому посмотреть мюзикл и думать, что вы разбираетесь в теме, не справедливо.

Сбором исторических фактов у нас занимается Олег Криштопа, который открывает наш альбом со своим скитом Не Незалежність. Так же Роман Клочко, который написал книгу Невидимая битва об истории украинских диссидентов и освободительного движения. Огромное ему уважение за это.

Дневник Танюка очень много всего дает, воспоминания Марты Дзюбы (жена писателя Ивана Дзюбы, – Ред.), которые я читал, потому что это была моя работа. Я все собирал с ноября 2024 года.