Любил путешествия и тонко троллил советскую систему: каким был Вячеслав Черновол

— Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня — имея, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв. Настало время большого выбора: или единство и победа и путь к свету, или поражение, позор и снова долгая дорога к свободе, — говорил Вячеслав Черновол.

4 сентября 1965 года на премьере фильма Тени забытых предков режиссера Сергея Параджанова в кинотеатре Украина в Киеве состоялся протест, во время которого осудили возобновление репрессий против украинской интеллигенции. Литературный критик Иван Дзюба начал объявлять имена недавно арестованных, когда директор кинотеатра оттолкнул его от микрофона.

Чтобы заглушить протестующих, в зале включили пожарную сирену, тогда Дзюбу поддержал 27-летний Вячеслав Черновол, который воскликнул: Кто против тирании — встаньте!

В уголовном деле, которое завели советские оккупанты, говорилось: “Присутствующий в зрительном зале Черновол обратился к публике с призывом подняться с мест в знак протеста против политических репрессий. Определенная часть публики откликнулась на этот призыв”.

Это было одно из первых упоминаний имени Черновола в архивных документах КГБ. Через несколько дней после протеста его уволили из газеты Молодая гвардия. А в следующем году его арестовали за отказ свидетельствовать против диссидентов.

— Вячеслав Черновол — человек, который фактически всю жизнь шел против советского режима. Основной целью он ставил обретение Украиной независимости. На самом деле это было довольно сложно делать в условиях советского тоталитарного общества. Черновол прежде всего является моральным лидером украинцев. Хотя в СССР его пытались дискредитировать и обвиняли по различным уголовным статьям, а не политическим, — рассказал в комментарии Фактам ICTV доктор исторических наук Василий Яблонский.

Его так боялись оккупационные власти СССР, что во время Олимпиады-1980 завели против него дело о якобы покушении на изнасилование. КГБисты называли его “неугомонным”. Именно Черновол инициировал провозглашение Декларации о государственном суверенитете и Акт провозглашения Независимости Украины 24 августа 1991 года.

Факты ICTV рассказывают, что известно о Вячеславе Черноволе — лидере украинского национально-демократического освободительного движения конца 1980-1990-х и общественном деятеле.

Вячеслав Черновол родился в 1937 году в Черкасской области в семье учителей. Его отец происходил из древнего казацкого рода, а мать принадлежала к роду меценатов Терещенко.

Несмотря на советские запреты, его родители чтили украинские традиции: отмечали Рождество, Пасху, пекли паски, делали кутью и крашанки. Эти блюда семья ела дома, поскольку за это могли посадить. Черновол научился читать в четыре года, а в школе больше всего любил математику и филологию, имел талант к написанию сочинений. Ее он закончил с золотой медалью.

Когда он приехал в Киев, то был неприятно поражен количеством обрусевшего населения. Однажды, когда его сестра Валентина имела неосторожность сказать русское слово вместо “звісно”, Вячеслав облил ее из ведра холодной водой. Позже она признавалась, что этот холодный душ запомнила на всю жизнь.

— Я получила холодный душ от Вячеслава в связи с языком. Он уже был студентом, приехал домой. Это было во дворе, возле дома — умывальник. Я мыла руки. Мы о чем-то беседовали. У нас в селе говорили “конєшно”, а не “звісно”, и “навєрно”. Ну я что-то такое сказала. Он вытащил из колодца ведро холодной воды, на меня вылил, сказал: Вот тебе “конєшно”, вот тебе “навєрно”. Этот холодный душ — на всю жизнь, — вспоминала Валентина Черновол.

Вячеслав Черновол занимался бегом и плаванием. В студенческие годы ему пришлось заменить на соревнованиях по спортивной ходьбе одного из участников, и он занял одно из призовых мест. Когда находился в заключении, делал физические упражнения и некоторое время занимался йогой.

В одном из интервью Валентина рассказала, что Вячеслав в юности любил ловить рыбу и собирать грибы. Во время поездок в Карпаты они всегда спали в палатках, а ее брат утром обходил лес и приносил целую сумку грибов, и “нам было что есть”. Также ему очень нравилось собирать полевые цветы. А еще он очень любил путешествовать и привозил из каждого путешествия публицистические статьи.

Его сестра как-то вспомнила еще один весьма интересный эпизод из детства, когда Черновол попробовал курить. Об этом ребята сразу рассказали его отцу, который его очень отругал: “Папа вывернул карманы сыну, нашел сигареты и… заставил их съесть — после этого Вячеслав уже никогда не курил, даже в заключении”.

Тонко троллил советских оккупантов

Отбыв первое наказание исправительными работами, Черновол решил защищать незаконно осужденных украинцев. Он составил документальный сборник с ироничным названием Лихо з розуму. В нем Черновол описывал истории репрессированных в 1960-х и включал туда образцы их запрещенных произведений. Позже следователь поинтересуется, почему журналист Черновол выбрал такое название.

— Идея такого названия возникла в связи с допросом меня лично и других обвиняемых и свидетелей во время предварительного следствия в 1965-1966 годах. Мне лично капитан Львовского КГБ Клименко заявил, что я очень умный и что мне этот ум немного поубавят. От Светличного Ивана я слышал, что ему сразу после ареста заявили, что у него засорен мозг и ему его прочистят, — объяснял он.

Фактически с тех пор Черновол начал тонко и одновременно жестко троллить советскую систему. В частности, он лично посылал письма руководителю КГБ и прокурору УССР о злоупотреблении следователями властью и искажении ими процессуальных норм. К письмам он добавлял копию сборника с запрещенными произведениями. Обращения могли делать все граждане, но материалы, которые отправлял Черновол, содержали то, что система считала запрещенным.

После этого против него возбудили уголовное дело, прошли обыски, во время которых нашли сборник Лихо з розуму. Фактически за него и приговорили к трем годам лишения свободы. Согласно закону “Об амнистии” его срок сократили наполовину.

На судилище Черновол не признал свою вину, а во время выступления цитировал стихи и отстаивал свою позицию. Кроме чисто политических дел, советский режим обвинил Черновола в покушении на изнасилование.

Это произошло перед Олимпиадой-1980, которая проводилась в СССР. По этому сфабрикованному делу его приговорили к пяти годам. В итоге он и другие диссиденты, в частности Василий Стус и Дмитрий Мазур, попали под так называемые олимпийские аресты.

— Тогда не было оснований применить какую-то “политическую статью”, и его обвинили в попытке изнасилования. Перед Олимпиадой пытались всех “неблагонадежных” вывезти подальше от центров. Было пять городов, где проводилась Олимпиада-80. Кроме того, что это была Москва, Ленинград, это еще был и Киев. Из этих всех городов вывозили за сотый километр на период Олимпиады “неблагонадежных”, — рассказал историк Василий Яблонский.

В 1983 году Черновола по протесту прокурора Якутии освободили, но не позволили вернуться в Украину. Всего в советских тюрьмах и лагерях он провел около десяти лет. Его осуждали четыре раза, а в каком-то году 83 раза допрашивали, причем он никогда не свидетельствовал против друзей.

Гетман украинского казачества и предательство руховцами

Наконец, в 1985 году Черновол вернулся во Львов, где активно включился в общественную работу и сформировался как лидер общественности. В конце 1980-х была создана общественная организация Народный рух Украины, которая уже после независимости превратилась в политическую партию.

В Верховную Раду как депутат Черновол впервые попал в 1990 году. Тогда в парламенте в противовес коммунистам образовалась демократическая Народная Рада, в которой лидером радикального крыла стал именно Черновол. Находясь в меньшинстве, они смогли провозгласить Декларацию о государственном суверенитете, а в августе 1991-го на внеочередной сессии ВР был провозглашен Акт Независимости Украины.

Он баллотировался на президентский выборах 1991 года, уступив лишь Леониду Кравчуку. За него отдали свои голоса 7 420 727 украинцев (23,27%). По словам его жены Атены Пашко, на свой проигрыш он отреагировал так: Проиграл не я. Проиграла Украина.

Еще одним весьма интересным фактом о Черноволе, но малоизвестным, является то, что он был избран гетманом украинского казачества. Это произошло в 1991 году на Большой казацкой раде. В следующем году Черновол созвал Переяславскую раду и разорвал Переяславское соглашение с Россией 1654 года.

— Это был такой скорее символический жест… Для подавляющего большинства советских людей, которые мало разбирались во всех этих соглашениях, и особенно для россиян эту так называемую братскую дружбу между Россией и Украиной олицетворял Переяславский договор. Надо было осуществить такой символический разрыв, — рассказал историк Яблонский.

Он отметил, что этот разрыв Переяславского соглашения не имел никаких практических последствий, но вместе с тем влиял на сознание людей и разрывал связи достаточно тесные для части людей, для которых авторитетом был как раз Черновил.

В 1998 году НРУ, лидером которого был Черновол, на парламентских выборах набрал 9,4% голосов, уступив лишь коммунистам. В следующем году в феврале произошел раскол партии, когда часть руховцев во главе с Юрием Костенко выступила против Черновола. Тогда его бывший соратник Владимир Черняк вышел на трибуну и зачитал вердикт о недоверии и устранении Черновола с должности председателя фракции.

— Было видно, что он (Черняк, — Ред.) получает невероятное наслаждение от унижения человека, которому раньше и слово поперек боялся сказать. Красная часть депутатов, аплодируя, стояла и выкрикивала в большевистском экстазе: “Руховцы, молодцы!!! Давно бы так!”. А он сидел, не опуская головы, и смотрел прямо в глаза Черняку. Мне казалось, еще немного, и коммунисты закричат: “Распять его!”. У меня, собственно, и было такое ощущение, будто человека распинают, как последнего преступника, — вспоминал тогдашний депутат-руховец Ярослав Кендзер.

Тогда Черновол одиноко сидел в зале парламента, не опустив головы. Позже уже вдова политика Атена Пашко рассказала, что дома ее муж не мог сдержать слез и говорил: За что они так поступили со мной? Многие из них были моими учениками…

Историк Василий Яблонский отметил, что против Черновола устраивали провокации на протяжении его политической деятельности. Когда произошел раскол Руха, то на него возлагались неуспехи этой политической партии в неполучении мандатов и всего остального.

— Главной задачей этого шага было ослабить Рух перед выборами 1999 года. В конце концов, Черноволу после всего этого удалось объединить Рух, и во время этого объединительного процесса он преодолел раскол: Рух остался единой политической структурой, там откололась часть людей с Юрием Костенко, — рассказал он.

Вячеслав Черновол погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе при невыясненных обстоятельствах на шоссе под Борисполем. Автомобиль политика столкнулся с КамАЗом с прицепом, который разворачивался посреди шоссе. Везде отмечалось, что видимость тогда была нормальной. Кроме Черновола в ДТП погиб его водитель Евгений Павлов. Василий Яблонский считает, что это была не случайность, политика на самом деле убили.

— Это мое мнение, у меня нет никаких сомнений относительно того, что это трагическое ДТП не было случайностью. То, как происходило расследование, как исчезали свидетели, как исчезали участники этого ДТП. Все это очень похоже на заказное убийство.

Похоронная процессия Вячеслава Черновола в Киеве собрала, по разным оценкам, 200 тыс. человек и стала одной из самых массовых акций времен Независимости. Ее сравнивали с тем, как украинцы прощались с Тарасом Шевченко полтора века назад. Черновола похоронили на Байковом кладбище, где над могилой сначала установили настоящий казацкий крест.

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