Ми – нащадки Стуса й Чорновола: Олександр Хоменко про популярність мюзиклу Ребелія

Після того як перший історичний альбом-мюзикл Ти [Романтика] підкорив українців, творче обʼєднання МУР випустило новий хіт під назвою Ребелія.

Солдаути тривають, як і тур вистави українськими містами, і між щільним гастрольним графіком усієї команди Факти ICTV поспілкувалися із засновником МУРа Олександром Хоменком.

Неодмінно подивіться ще й відеоверсію інтервʼю, де ми говоримо про символізм у виставі, про час, проведений в окупації та про українців, що зараз проходять важке випробування, вихід з якого лише один – перемога.

Олександр Хоменко про мюзикл Ребелія

– Кому та чому слід подивитися або послухати Ребелію?

– Я думаю, що це варто дивитися кожному. Але, якщо коротко, Ребелія – це розповідь про чи не головну перемогу в українській історії.

Нам хотілося зробити щось, що надихало б і показувало, що ми непереможні, коли об’єднані.

Після вистави ти виходиш, мені здається, з новими силами та знанням про те, чому це моя земля, чому за неї варто боротися.

Ми показуємо це через різні події – від Клубу творчої молоді Танюка і самвидавів до мітингів у Львові у 1989-му. Ти виходиш і розумієш, що ти правонаступник і Світличного, і Чорновола, і Горської, і Курбаса.

– Кожному такому масштабному проєкту передує купа роботи, передусім з архівами. Хто відповідає за історичну частину? І чи претендуєте ви на історичну достовірність?

– У Ребелії вказано, що це є художнім твором на основі реальних подій, який насамперед передає дух епохи. Тому подивитися мюзикл і думати, що ви розбираєтесь в темі, не є справедливим.

Збором історичних фактів у нас займається Олег Криштопа, який відкриває наш альбом зі своїм скітом Не Незалежність. Так само Роман Клочко, який написав книгу Невидима битва про історію українських дисидентів та визвольного руху. Величезна йому шана за це.

Щоденник Танюка дуже багато всього дає, спогади Марти Дзюби (дружина письменника Івана Дзюби, – Ред.), які я читав, бо це була моя робота. Я все збирав з листопада 2024 року.