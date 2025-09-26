Герцогиня Сассекская Меган Маркл привлекла внимание во время благотворительного мероприятия в Санта-Барбаре.

Она представила новое украшение от любимого ювелирного бренда Logan Hollowell, в котором увидели скрытое послание королевской семье.

Символизм украшения Меган Маркл

Кольцо Queen Water Drop Moonstone Ring изготовлено из 14-каратного золота и стоит чуть более $4 тыс. Центральный элемент украшения – грушевидный лунный камень, окруженный ореолом из бриллиантов.

Сейчас смотрят

Название Queen не осталось незамеченным, ведь выбор украшений Меган давно рассматривается как способ донесения посланий. С тех пор как она вместе с принцем Гарри отошла от выполнения королевских обязанностей в 2020 году, герцогиня тщательно формирует свой публичный образ, в частности через аксессуары.

Кроме того, на сайте бренда отмечается, что лунный камень ассоциируется с богиней Дианой, поэтому ювелирное изделие может содержать и отсылку к памяти о покойной матери принца Гарри.

Образ Маркл на благотворительном вечере

Для появления на благотворительном концерте One805LIVE! Меган выбрала темно-синее платье с поясом без рукавов от Carolina Herrera за $2,5 тыс. и карамельные туфли Ralph Lauren Tenney.

Ювелирные изделия стали центральным акцентом ее образа. Кроме нового кольца Маркл надела часы и браслет от Cartier, а также браслет с бриллиантами Jennifer Meyer.

Меган Маркл давно известна своей любовью к украшениям Logan Hollowell, вдохновленным космической символикой. Она неоднократно появлялась с ожерельями-созвездиями в честь детей Арчи и Лилибет, в том числе и во время презентации своей инициативы 40×40 в 2021 году.

Источник : PageSix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.