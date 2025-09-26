Герцогиня Сассекська Меган Маркл привернула увагу під час благодійного заходу у Санта-Барбарі.

Вона презентувала нову прикрасу від улюбленого ювелірного бренду Logan Hollowell, у якій побачили приховане послання королівській родині.

Символізм прикраси Меган Маркл

Каблучка Queen Water Drop Moonstone Ring виготовлена з 14-каратного золота та коштує трохи більше ніж $4 тис. Центральний елемент прикраси – грушоподібний місячний камінь, оточений ореолом із діамантів.

Зараз дивляться

Назва Queen не залишилася непоміченою, адже вибір прикрас Меган давно розглядається як спосіб донесення послань. Відколи вона разом із принцом Гаррі відійшла від виконання королівських обов’язків у 2020 році, герцогиня ретельно формує свій публічний образ, зокрема через аксесуари.

Крім того, на сайті бренду зазначається, що місячний камінь асоціюється з богинею Діаною, тож ювелірний виріб може містити й відсилання до пам’яті про покійну матір принца Гаррі.

Образ Маркл на благодійному вечорі

Для появи на благодійному концерті One805LIVE! Меган обрала темно-синю сукню із паском без рукавів від Carolina Herrera за $2,5 тис. та карамельні туфлі Ralph Lauren Tenney.

Ювелірні вироби стали центральним акцентом її образу. Крім нової каблучки Маркл вдягнула годинник та браслет від Cartier, а також браслет із діамантами Jennifer Meyer.

Меган Маркл давно відома прихильністю до прикрас Logan Hollowell, натхненних космічною символікою. Вона неодноразово з’являлася з намистами-сузірʼями на честь дітей Арчі та Лілібет, зокрема й під час презентації своєї ініціативи 40×40 у 2021 році.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.