Компания 20th Century Studios объявила о производстве сиквела мультфильма Симпсоны в кино. Премьера состоится 23 июля 2027 года – ровно через 20 лет после премьеры первой части.

Симпсоны в кино получили продолжение

Disney и 20th Century не раскрыли никаких подробностей сюжета продолжения Симпсонов, но опубликовали в Instagram постер, на котором изображена рука Гомера с фирменным розовым пончиком с цифрами 2.

Симпсоны, созданные Мэттом Грейнингом, — самый длинный мультсериал и ситком на телевидении. Его уже продлили до 40-го сезона, который выйдет в эфир в 2028 и 2029 годах.

Действие сериала разворачивается в вымышленном городе Спрингфилд и рассказывает о жизни семьи Симпсонов, включая папу Гомера, маму Мардж и детей Барта, Лизу и Мэгги.

В июле 2007 года вышел полнометражный фильм Симпсоны в кино, который имел огромный коммерческий успех, заработав $536 млн в мировом прокате при бюджете в $75 млн.

Режиссером выступил Дэвид Сильверман. По сюжету фильма Спрингфилд оказался под огромным стеклянным куполом после того, как Гомер случайно загрязнил озеро города.

После десятков сезонов и одного фильма с момента запуска сериала в 1989 году, шоураннер Симпсонов Мэтт Селман говорит, что стриминг помог сериалу не только остаться актуальным, но и завоевать новых поклонников.

