Компанія 20th Century Studios оголосила про виробництво сиквела мультфільму Сімпсони у кіно. Прем’єра відбудеться 23 липня 2027 року – рівно через 20 років після прем’єри першої частини.

Сімпсони у кіно отримали продовження

Disney і 20th Century не розкрили жодних подробиць сюжету продовження Сімпсонів, але опублікували в Instagram постер, на якому зображена рука Гомера із фірмовим рожевим пончиком з цифрами 2.

Сімпсони, створені Меттом Ґрейнінґом – найдовший мультсеріал і ситком на телебаченні. Його вже продовжили до 40-го сезону, який вийде в ефір у 2028 і 2029 роках.

Дія серіалу розгортається у вигаданому місті Спрінгфілд і розповідає про життя сім’ї Сімпсонів, включаючи тата Гомера, маму Мардж і дітей Барта, Лізу та Меггі.

У липні 2007 року вийшов повнометражний фільм Сімпсони у кіно, який мав величезний комерційний успіх, заробивши $536 млн у світовому прокаті при бюджеті в $75 млн.

Режисером виступив Девід Сільверман. За сюжетом фільму Спрінгфілд опинився під величезним скляним куполом після того, як Гомер випадково забруднив озеро міста.

Після десятків сезонів і одного фільму з моменту запуску серіалу в 1989 році, шоуранер Сімпсонів Метт Селман каже, що стримінг допоміг серіалу не тільки залишитися актуальним, але й завоювати нових шанувальників.

Джерело : Variety

