Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала новый трейлер к фильму Аватар: Огонь и пепел (Avatar: Fire and Ash) – третьей части саги Джеймса Кэмерона.

Аватар: Огонь и пепел – новый трейлер и дата премьеры

События в очередном блокбастере разворачиваются вокруг противостояния экс-морпеха и вождя народа На’ви Джейка Салли и его семьи с племенем враждебных На’ви на Пандоре.

Премьера фильма Аватар 3 в Украине состоится уже в конце этого года. Старт показов на больших экранах запланирован на 18 декабря.

Аватар: Огонь и Пепел – актерский состав

К своим ролям возвращаются Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет и другие. Впервые во франшизе появятся Уна Чаплин и Дэвид Тьюлис, которые сыграют новых персонажей.

Джеймс Кэмерон начал работать над идеей Аватара еще в 1990-х годах, но съемки стали возможными только тогда, когда технологии достигли нужного уровня.

Над визуальными эффектами традиционно работает Weta Workshop, используя инновационные решения в сфере CGI и технологий захвата движения.

Успех предыдущих частей Аватара

Первый Аватар вышел в 2009 году и стал самым кассовым фильмом в истории мирового кинопроката. Он до сих пор удерживает этот рекорд с более чем $2,9 млрд мировых сборов.

Сиквел Аватар: Путь воды, выпущенный более чем через десять лет, заработал $2,3 млрд, обойдя Титаник самого Кэмерона и став третьим в списке самых кассовых фильмов всех времен.

После Аватара 3 уже анонсированы еще две картины: четвертый фильм планируется на 2029 год, а пятый – на 2031-й.

