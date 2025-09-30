Сын Дональда и Мелании Трампов, 19-летний Баррон Трамп, устроил свидание в Trump Tower в Нью-Йорке, для которого пришлось закрыть целый этаж небоскреба.

Как сообщают источники, такое решение приняли из соображений безопасности – личная жизнь младшего сына президента США всегда находится под пристальным контролем охраны.

Сын Трампа ходил на свидание

Закрытый этаж стал гарантией приватности для Беррона. Кто именно был с младшим Трампом – неизвестно, и эта таинственность только подогревает интерес к его личной жизни.

Сейчас Беррон Трамп живет в Белом доме и учится в вашингтонском кампусе Нью-Йоркского университета. Там он изучает политику, историю, экономику, журналистику и публичную политику.

Еще в прошлом году, когда парень посещал главный кампус NYU в Гринвич-Виллидж, он привлекал повышенное внимание студенток. Его рост более двух метров и статус сына президента делали его заметной фигурой.

– Он был в центре внимания. Многие девушки бегали за ним, – вспоминает одна из студенток.

Популярность заставила Трампа-младшего ограничить контакты: даже друзьям он не дает номер телефона, чтобы избежать утечки. Для общения использует альтернативные каналы – в частности, чаты на игровой консоли Xbox.

На публике Беррон Трамп также появляется нечасто. В марте его заметили возле Trump Tower вместе с матерью, на руке у него был Rolex почти за $50 тыс. Forbes оценивает состояние наследника Дональда Трампа в $150 млн благодаря инвестициям в криптовалюту.

