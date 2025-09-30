Син Дональда та Меланії Трампів, 19-річний Беррон Трамп, влаштував побачення у Trump Tower в Нью-Йорку, для якого довелося закрити цілий поверх хмарочоса.

Як повідомляють джерела, таке рішення ухвалили з міркувань безпеки – особисте життя молодшого сина президента США завжди перебуває під пильним контролем охорони.

Син Трампа сходив на побачення

Закритий поверх став гарантією приватності для Беррона. Хто саме був із молодшим Трампом – невідомо, і ця таємничість лише підігріває інтерес до його особистого життя.

Зараз дивляться

Нині Беррон Трамп мешкає у Білому домі та навчається у вашингтонському кампусі Нью-Йоркського університету. Там він вивчає політику, історію, економіку, журналістику та публічну політику.

Ще торік, коли хлопець відвідував головний кампус NYU в Грінвіч-Віллідж, він привертав підвищену увагу студенток. Його зріст понад два метри та статус сина президента робили його помітною постаттю.

– Він був у центрі уваги. Багато дівчат бігали за ним, – пригадує одна зі студенток.

Популярність змусила Трампа-молодшого обмежити контакти: навіть друзям він не дає номер телефону, щоб уникнути витоку. Для спілкування використовує альтернативні канали – зокрема, чати на ігровій консолі Xbox.

На публіці Беррон Трамп також зʼявляється нечасто. У березні його помітили біля Trump Tower разом із матір’ю, на руці у нього був Rolex майже за $50 тис. Forbes оцінює статки спадкоємця Дональда Трампа у $150 млн завдяки інвестиціям у криптовалюту.

Нагадаємо, що в липні цього року актор Том Круз та акторка Ана де Армас підвердили роман, про який ходило чимало чуток.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.