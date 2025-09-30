Зірка мелодрами Перл-Гарбор Джош Гарнетт потрапив до лікарні після ДТП за участі поліцейського авто у Канаді.

Про інцидент, що стався минулого тижня, стало відомо лише зараз. Також, за інформацією ЗМІ, 47-річний актор у той час повертався додому після зйомок у новому серіалі для Netflix.

Джош Гарнетт потрапив в ДТП – подробиці

Машина, у якій перебував Гарнетт, зіткнулася з патрульною автівкою Королівської поліції Ньюфаундленду.

Аварія сталася на перехресті близько першої години ночі. Обидва транспортні засоби зазнали серйозних пошкоджень.

59-річного водія та 47-річного пасажира позашляховика, яким, за даними медіа, й був Гарнетт, відправили до лікарні з незначними травмами. Також до медзакладу для перевірки доставили поліцейського, який керував службовою машиною.

Поки поліція зʼясовує обставини ДТП, представник Джоша Гарнетта підтвердив, що актор уже залишив лікарню та повернувся до роботи.

Про що новий серіал Netflix, у якому задіяний Гарнетт

Знаменитість із серпня бере участь у зйомках нового мінісеріалу Netflix у Ньюфаундленді.

Події шоу розгортаються в невеликому канадському містечку, яке стає мішенню загадкової морської істоти. Герой Гарнетта – рибалка, який вирішує дати їй відсіч. Дата прем’єри поки не оголошена.

У 2021 році актор розповідав, що зробив паузу у Голлівуді після участі в гучних блокбастерах, зокрема у Перл-Гарборі. Він назвав це найкращим рішенням для свого психічного здоров’я. За словами зірки, він прагнув зберегти баланс між роботою й родиною.

Джош Гарнетт живе у Великій Британії разом із дружиною, акторкою Темзін Еджертон, та їхніми чотирма дітьми. В ефірі шоу Джиммі Феллона він якось пожартував, назвавши себе “іноземцем у власному домі”, адже він єдиний американець у родині.

Джерело : PageSix

