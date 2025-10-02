Телеведущий, актер и военный Даниэль Салем раскрыл, где теперь служит. В ряды ВСУ он вступил еще в 2022 году – с начала полномасштабного вторжения.

Где служит Даниэль Салем

Ранее сообщалось, что Салем несет службу в разведывательно-диверсионном подразделении 12 друзей Оушена, которое занимается специальными операциями. Теперь, по словам знаменитости, его военная жизнь “немного изменилась”, ведь он перешел на другой формат работы.

– Я понял, что работа в штабе (администрации) не менее важна. Мы стараемся делать все, чтобы боевым группам было легче выполнять задачи на позициях. Я знаю, о чем говорю, потому что не так давно был на той стороне, – сообщил Даниэль.

Салем подчеркнул, что все военные, независимо от того, где они – на передовой или в тылу – вносят весомый вклад в приближение общей цели.

В свободное от службы время военный успевает сниматься в кино и участвовать в телевизионных проектах. Чего звезда не успевает, так это заняться собственным здоровьем, на котором сказались контузия и ранения, полученные на фронте.

Даниэль Салем рассказывал, что не слышит на левое ухо, а трещина в лопатке вызывает сильную боль при перепадах температуры. Вместе с тем военный говорил, что посещает сеансы психотерапевта, чтобы поддерживать ментальное равновесие и преодолевать последствия фронтового опыта.

