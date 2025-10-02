Телеведучий, актор та військовий Даніель Салем розкрив, де тепер служить. До лав ЗСУ він долучився ще у 2022 році – від початку повномасштабного вторгнення.

Де служить Даніель Салем

Раніше повідомлялося, що Салем несе службу у розвідувально-диверсійному підрозділі 12 друзів Оушена, який займається спеціальними операціями. Тепер, за словами знаменитості, його військове життя “трохи змінилося”, адже він перейшов на інший формат роботи.

– Я зрозумів, що робота в штабі (адміністрації) не менш важлива. Ми намагаємося робити все, щоби бойовим групам було легше виконувати завдання на позиціях. Я знаю, про що говорю, бо не так давно був на тому боці, – повідомив Даніель.

Салем наголосив, що усі військові, незалежно від того, де вони – на передовій чи у тилу – роблять вагомий внесок у наближення спільної мети.

Зараз дивляться

У вільний від служби час військовий встигає зніматися у кіно та брати участь в телевізійних проєктах. Чого зірка не встигає, так це зайнятися власним здоровʼям, на якому позначилися контузія та поранення, отримані на фронті.

Даніель Салем розповідав, що не чує на ліве вухо, а тріщина в лопатці спричиняє сильний біль під час змін температури. Разом із тим військовий казав, що відвідує сеанси психотерапевта, аби підтримувати ментальну рівновагу та долати наслідки фронтового досвіду.

Читайте також
Працювати на користь держави: Салем відповів, чим хоче займатися після війни
Даніель Салем

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДаніель СалемЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.