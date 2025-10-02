Телеведучий, актор та військовий Даніель Салем розкрив, де тепер служить. До лав ЗСУ він долучився ще у 2022 році – від початку повномасштабного вторгнення.

Де служить Даніель Салем

Раніше повідомлялося, що Салем несе службу у розвідувально-диверсійному підрозділі 12 друзів Оушена, який займається спеціальними операціями. Тепер, за словами знаменитості, його військове життя “трохи змінилося”, адже він перейшов на інший формат роботи.

– Я зрозумів, що робота в штабі (адміністрації) не менш важлива. Ми намагаємося робити все, щоби бойовим групам було легше виконувати завдання на позиціях. Я знаю, про що говорю, бо не так давно був на тому боці, – повідомив Даніель.

Салем наголосив, що усі військові, незалежно від того, де вони – на передовій чи у тилу – роблять вагомий внесок у наближення спільної мети.

Зараз дивляться

У вільний від служби час військовий встигає зніматися у кіно та брати участь в телевізійних проєктах. Чого зірка не встигає, так це зайнятися власним здоровʼям, на якому позначилися контузія та поранення, отримані на фронті.

Даніель Салем розповідав, що не чує на ліве вухо, а тріщина в лопатці спричиняє сильний біль під час змін температури. Разом із тим військовий казав, що відвідує сеанси психотерапевта, аби підтримувати ментальну рівновагу та долати наслідки фронтового досвіду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.