Россия, вероятно, накопила вооружение для проведения двух крупных серий ударов в течение 48 часов во время перемирия на Пасху 11-12 апреля.

Об этом говорится в отчете ISW.

Накопление вооружений для атак на Украину: что известно

По данным аналитиков ISW, российские войска могли использовать перемирие на Пасху для накопления беспилотников и ракет с целью их дальнейшего применения в массированных атаках на Украину.

В отчете говорится, что подобная тактика уже применялась ранее. В частности, перед одной из самых больших по масштабу комбинированных атак 23–24 марта, когда РФ выпустила около 1000 ракет и дронов.

Аналитики также указывают, что Россия часто синхронизирует массированные атаки с чувствительными политическими моментами, в частности, вокруг мирных переговоров, в частности при участии США.

Кроме того, по оценке ISW, российская армия продолжает использовать удары большой интенсивности как инструмент перегрузки украинской противовоздушной обороны.

Напомним, во время массированной атаки России 15-16 апреля в небе над Украиной было зафиксировано более 700 воздушных целей разного типа, 667 из которых удалось сбить или приглушить.

Несмотря на это, были зафиксированы попадания ракет и ударных беспилотников в нескольких десятках локаций, а также падение обломков в разных регионах страны.

В результате атаки на Украину 16 апреля погибли по меньшей мере 20 человек. Еще более 100 человек получили ранения.

В Воздушных силах отмечалось, что атака длилась более суток и состояла из двух этапов.

Сначала враг применил крылатые ракеты, большинство из которых украинская ПВО смогла перехватить.

Второй этап был сложнее, поскольку Россия использовала баллистическое вооружение, которое труднее сбивать.

Также российские войска сменили тактику запусков, часть крылатых ракет выпустив еще вечером, а не традиционно под утро.

