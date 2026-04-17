Багатодітна мама Інна Мірошниченко, після повернення з двомісячного відпочинку на Балі, взялася за догляд за собою і не тільки.

Разом із нею до косметолога пішов і чоловік, телеведучий Тімур Мірошниченко, якого вона вмовила на процедуру для шкіри голови.

Інна Мірошниченко про свої процедури

Під час ін’єкційної процедури для обличчя Інна з гумором описала процес, запропонувавши відгадати, що з нею відбувається.

— Боляче чи ні — завжди лотерея. Але результат буде вогонь! Готуюсь виводити новоздобуту пігментацію, зволожую шкіру, тікаю від зморшок, – поділилася Мірошниченко.

До слова, Інна вирішила, що піклуватися має не лише про себе, тож привела на процедури й свого чоловіка.

Для Тімура Мірошниченка обрали мезотерапію шкіри голови — процедуру, яка допомагає зміцнити волосся та стимулювати його ріст.

— Сама постраждала, чоловіку теж бажаю. Бажаю і втілюю. Аби був завжди молодий і гарний, — жартома зазначила блогерка.

В процесі Інна поцікавилася, чи не боляче Тімуру. На це він відповів, що “терпимо”.

Поки ведучому робили серію мікроін’єкцій тоненькою голкою в шкіру голови, він також встиг оцінити дію доглядової маски для обличчя.

