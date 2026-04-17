Обучение украинских пилотов на истребителях Gripen может начаться в этом году.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместного заявления для прессы во Львове вместе со шведским монархом Карлом XVI Густавом.

Зеленский об обучении украинских пилотов на Gripen

Президент подчеркнул важность новой программы для усиления украинской противовоздушной обороны и развития будущего авиационного флота.

— Также благодарны за новую программу усиления защиты нашего неба, относительно нашего будущего современного воздушного флота из самолетов шведского производства, самолетов Gripen. Мы очень рассчитываем — об этом будем говорить сегодня с Его Величеством, — что уже наши пилоты начнут тренировки, обучение в этом году, — сказал глава государства.

Президент также поблагодарил Швецию за поддержку Украины.

Зеленский добавил, что Швеция на 2026 год выделила на поддержку Украины €4 млрд.

Он отметил вклад королевы Сильвии в гуманитарные программы.

По словам Зеленского, королева Швеции участвует в усилиях по возвращению похищенных Россией украинских детей.

— Она (королева Сильвия, — Ред.) находится в постоянном контакте с первой леди Украины. Мы благодарны также за поддержку программы школьного питания для наших детей в Украине, — сказал Зеленский.

Король Швеции Карл XVI Густав сегодня начал визит в Украину. Вместе с Владимиром Зеленским они почтили память погибших украинских военных.

Напомним, Швеция передаст Украине современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Они предназначены для усиления защиты от беспилотников типа Shahed и других воздушных угроз.

Системы помогут украинской противовоздушной обороне эффективнее бороться с массированными атаками дронов и ракет.

