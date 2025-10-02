Писатель и “король ужасов” Стивен Кинг стал автором, чьи книги чаще всего попадали под запрет в школах США в течение 2024–2025 учебного года.

Об этом говорится в отчете правозащитной организации PEN America, которая задокументировала почти 7 тыс. случаев ограничения доступа к литературе.

Стивен Кинг и запрет на книги

Произведения Кинга в течение упомянутого периода ограничивали более 200 раз, что сделало его самым запрещенным писателем года.

– Я теперь самый запрещенный автор в США — 87 книг. Могу ли я предложить взять любую из них и посмотреть, из-за чего столько нытья и жалоб? Самоуверенные цензоры не всегда получают свое. Это все еще Америка, черт возьми, — эмоционально высказался Кинг в соцсети X, куда он вернулся после бойкота платформы, которую выкупил Маск.

Почему запрещают книги в США

Чаще всего основанием для ограничений становятся сцены насилия, ненормативная лексика и темы, которые считаются неприемлемыми для школьников, такие как сексуальность, поиск гендерной идентичности или социальные проблемы.

Часто запреты вводят превентивно – школы изымают книги, чтобы избежать жалоб. В некоторых штатах решения подкрепляются законодательством, например во Флориде, где не допускают литературу с «явно сексуальным содержанием».

В качестве примера можно упомянуть роман Кинга Ярость (Rage), который автор сам попросил снять с печати из-за перекликания сюжета со случаями терактов в школах.

Какие авторы также под запретом

Антиутопия Энтони Берджесса Механический апельсин возглавила список самых цензурируемых книг.

Кроме Стивена Кинга, в список наиболее часто ограничиваемых авторов вошли произведения Эллен Хопкинс, Джоди Пикольт, Сары Маас и других. Впервые под запрет массово попали авторы манги, среди них Юсей Мацуи (Класс убийц) и Ацуши Окубо (Пожиратель душ, Пылающая пожарная бригада).

PEN America рассматривает как запрет любое действие, ограничивающее доступ учеников к книге — даже временно. Это может быть полное изъятие, доступ только с разрешения родителей или только для определенных возрастных групп.

Для сравнения, предыдущий отчет организации фиксировал более 10 тыс. таких случаев.

Источник : The Washington Post

