Письменник та “король жахів” Стівен Кінг став автором, чиї книги найчастіше потрапляли під заборону у школах США протягом 2024–2025 навчального року.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації PEN America, яка задокументувала майже 7 тис. випадків обмежень доступу до літератури.

Стівен Кінг та заборона на книжки

Твори Кінга протягом згаданого періоду обмежували понад 200 разів, що зробило його найбільш забороненим письменником року.

– Я тепер найбільш заборонений автор у США — 87 книжок. Чи можу запропонувати взяти будь-яку з них і подивитися, через що стільки ниття й скарг? Самовпевнені цензори не завжди отримують своє. Це все ще Америка, чорт забирай, – емоційно висловився Кінг в соцмережі X, куди він повернувся після бойкоту платформи, яку викупив Маск.

Чому забороняють книги у США

Найчастіше підставами для обмежень стають сцени насильства, ненормативна лексика та теми, що вважають неприйнятними для школярів, як-от сексуальність, пошук гендерної ідентичності чи соціальні проблеми.

Часто заборони запроваджують превентивно – школи вилучають книжки, щоб уникнути скарг. У деяких штатах рішення підкріплюються законодавством, як-от у Флориді, де не допускають літературу з “явно сексуальним змістом”.

Як приклад можна згадати й роман Кінга Лють (Rage), який автор сам попросив зняти з друку через перегукування сюжету з випадками терактів у школах.

Які автори також під забороною

Антиутопія Ентоні Берджесса Механічний апельсин очолила список найбільш цензурованих книг.

Окрім Стівена Кінга, до списку найчастіше обмежуваних авторів увійшли твори Еллен Гопкінс, Джоді Піколт, Сари Маас та інших. Вперше під заборону масово потрапили автори манґи, серед них Юсей Мацуї (Клас убивць) та Ацуші Окубо (Пожирач душ, Палаюча пожежна бригада).

PEN America розглядає як заборону будь-яку дію, що обмежує доступ учнів до книги – навіть тимчасово. Це може бути повне вилучення, доступ лише за дозволом батьків чи лише для певних вікових груп.

Для порівняння, попередній звіт організації фіксував понад 10 тис. таких випадків.

Джерело : The Washington Post

